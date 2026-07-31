Por Andalucía presentará en el Parlamento "un plan andaluz" contra la instalación de macroplantas de biogás

El coordinador de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, celebra el "éxito" de movilización contra la planta de biogás proyectada en Benacazón (Sevilla). - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado este viernes que su grupo parlamentario va a presentar el próximo mes de septiembre "un plan andaluz" con el que "se establezca una moratoria en la instalación de grandes macroinstalaciones de biogás".

Así lo ha indicado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios en el Parlamento junto a la alcaldesa de Bollullos de la Mitación (Sevilla), Clara Monrobé, con quien ha valorado el "éxito" que, en su opinión, cosechó la concentración celebrada este pasado jueves en dicha localidad sevillana "contra la instalación de una macroplanta de biogás en el término municipal de Benacazón" (Sevilla).

El portavoz de Por Andalucía se ha congratulado de ese "éxito ciudadano", y ha defendido que es "una señal de que no se pueden hacer las cosas con la opacidad con la que se está haciendo cuando se aborda en una zona tan delicada" como es la de la comarca del Aljarafe sevillano.

Maíllo ha subrayado que en este caso se está hablando de "una macroplanta de biogás que movería 170.000 toneladas al año, 80 camiones diarios", y ha criticado que "no hay transparencia respecto a los objetivos que se tienen, salvo que es una instalación de enormes características cerca de una zona metropolitana de amplia concentración urbana y humana".

El dirigente de IU ha considerado que cuestiones como "los malos olores, el uso de las carreteras y la falta de transparencia con respecto a las repercusiones de esa macroplanta" exigen "una respuesta por parte de la administración".

En ese punto, ha anunciado que el grupo parlamentario Por Andalucía va a presentar a partir de septiembre "un plan andaluz al respecto para que se establezca una moratoria en la instalación de grandes macroinstalaciones de biogás, porque hay que parar para establecer una normativa clara que dé certidumbre jurídica, que dé garantía", y para que "no se empiece a utilizar terreno agrario para ese tipo de instalaciones", ha argumentado.

Maíllo ha remarcado que esta cuestión se tiene que hacer "con el concurso de ayuntamientos, y hay una inmensa mayoría de ayuntamientos que están en contra", según ha abundado antes de declararse "convencido de que todos los ayuntamientos de la zona, incluido el de Benacazón, al final van a rechazar" dicha macroplanta "por impulso ciudadano, y porque no va con los intereses de la zona".

De igual modo, ha aventurado que la "movilización ciudadana" plasmada en la concentración de este jueves, "sin lugar a dudas, va a ser la que frene este contradiós", al tiempo que ha considerado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "tiene que posicionarse" al respecto de este proyecto y "escuchar" a los ayuntamientos concernidos, que en su mayoría mantienen posiciones de "rechazo" a esta iniciativa, según ha apuntado antes de concluir que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "no puede mirar a otro lado como está acostumbrado siempre".