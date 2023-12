Por Andalucía: El Presupuesto 2024 "no responde a las prioridades y preocupaciones de la mayoría" de andaluces

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado la aprobación, este jueves en el Pleno de la Cámara, del proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta para 2024, porque las cuentas diseñadas por el Ejecutivo del PP-A que preside Juanma Moreno "no responden a las prioridades y a las preocupaciones que tiene en la cabeza la mayoría del pueblo andaluz".

Así lo ha manifestado Inmaculada Nieto en una atención a medios en el Parlamento al término del debate final del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz de 2024, cuyos números, según ha insistido en advertir, no van a servir para "resolver los problemas de las listas de espera en sanidad", ni para "mejorar la situación de las escuelas y de las universidades andaluzas".

"Con estos números no vamos a tener mejores tiempos de demora en la valoración de la Dependencia para las personas que necesitan que la ley les cubra y les proteja", y "con estos Presupuestos tampoco vamos a profundizar en una estrategia que permita que, con los fondos extraordinarios europeos que están llegando a nuestra tierra de manera inédita, se ponga camino a resolver problemas crónicos", según ha dicho también Inmaculada Nieto.

La portavoz de Por Andalucía ha manifestado también que "estos números no van a sacar a los barrios más pobres de Andalucía de ese triste ranking estatal", y con estos Presupuestos "tampoco vamos a salir de los vergonzosos números de pobreza infantil", además de que no arreglan "la desigualdad que hay en Andalucía", que es lo que el Gobierno del PP-A "debería estar afanado en resolver, no en calentar debates para hacerle el avío a (Alberto Núñez) Feijóo y a sus disparates de 'Génova'", según ha apostillado la también dirigente de IU Andalucía.

En esa línea, Inmaculada Nieto ha defendido que la Junta debería estar centrada en promover "la igualdad real" entre andaluces, "la que deberían poder disfrutar las casas de familia en Andalucía, la juventud andaluza y toda la sociedad que con estos números van a ver frustradas sus expectativas".

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha puesto de relieve además que se están dando "movilizaciones crecientes" entre una población andaluza que "ya está muy cansada de que le tomen el pelo, y que le digan por quinto año consecutivo que estos Presupuestos son históricos, cuando todos los índices sociales y económicos de nuestra tierra han empeorado en esos cinco años", ha resaltado.

Tras ello, Inmaculada Nieto ha manifestado que "estos números sirven para Por Andalucía como acicate para redoblar" su "esfuerzo, para desenmascarar" al Gobierno de Juanma Moreno, que "es muy mal gestor, muy frívolo y que está utilizando la mayoría absoluta" del PP-A "con mucha soberbia y mucha arrogancia", según ha continuado antes de acusar además al Ejecutivo 'popular' de estar "empeñado" en poner las instituciones andaluzas "a disposición de la estrategia del PP estatal, desatendiendo sus obligaciones y sus compromisos con el pueblo andaluz".

Inmaculada Nieto ha aprovechado para "renovar el compromiso de esfuerzo" de Por Andalucía "para que el año próximo siga cuajando y consolidándose una alternativa" al Gobierno del PP-A, desde la premisa de que "sobre Andalucía no ha caído una maldición bíblica", y "los problemas que tenemos responden a un modelo fracasado del Partido Popular que le da a ganar de manera indecente dinero a quienes no lo necesitan, hurtando derechos básicos a la mayoría de la población", según ha denunciado.

La portavoz de Por Andalucía ha concluido indicando que por parte de su grupo tendrán el año que viene que "fortalecer esa alternativa de gobierno para que estos vayan siendo los últimos años los que el pueblo andaluz sufra cómo se deteriora la calidad de sus servicios públicos, cómo se abunda en la brecha de su desigualdad y cómo seguimos perdiendo el tren que nos sitúe donde los recursos que tiene la Junta de Andalucía y las competencias que tiene nuestro Estatuto deberíamos estar".

En esa línea, ha criticado que la "arrogancia impropia" de un Gobierno del PP-A que debería estar "afanado en arreglar los problemas desde Despeñaperros para abajo, y menos implicado en la bronca en el contexto estatal" que "no lleva a ningún sitio" y que "no va a arreglar ningún problema, como no lo van a hacer estos números que se han aprobado hoy", según ha sentenciado Inmaculada Nieto.