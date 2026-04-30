Andalucía prevé alcanzar una ocupación hotelera del 80,46% durante el puente de mayo, según hoteleros

Archivo - Turistas en Sevilla en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las previsiones de ocupación para este Puente de mayo apuntan, a última hora de este jueves, a un escenario de actividad turística "muy similar" a la de años anteriores en nuestra Comunidad alcanzando un 80,46% de ocupación. Así lo determina la estimación ponderada realizada a partir del comportamiento reciente de la demanda en periodos festivos comparables, ajustada proporcionalmente a la duración efectiva del puente y a la evolución actual de las reservas.

Según ha informado la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos turísticos se trata de un nivel de ocupación que responde al patrón habitual de este puente dentro del calendario turístico primaveral, caracterizado por una elevada dependencia del turismo de proximidad --sobre todo en periodos de tres noches-- y por el peso, "nuevamente significativo", de las reservas de última hora, en la configuración del resultado final conforme evolucionen las previsiones meteorológicas, tal y como sucedió definitivamente durante esta pasada Semana Santa.

El segmento hotelero y de apartamentos turísticos continuará concentrando la mayor parte de la actividad turística regional dada la "gran disponibilidad de plazas" en este segmento, especialmente en los destinos del litoral, donde la evolución de la demanda se ha intensificado en los días inmediatamente anteriores al inicio del puente.

En el caso de los destinos de interior, el comportamiento de la demanda muestra una evolución especialmente dinámica durante este puente, con niveles de ocupación previstos claramente por encima de la media regional, tal y como señala la Federación.

Así, ciudades patrimoniales reflejan un "notable dinamismo del turismo cultural y urbano", confirmando la consolidación de estos destinos en periodos festivos de corta duración.

Estos resultados evidencian una "respuesta favorable" del mercado nacional de proximidad y del segmento escapada, que continúa desempeñando un papel decisivo en la configuración final de la ocupación hotelera en primavera, reforzando además la capacidad de atracción del interior andaluz en contextos de cierta incertidumbre meteorológica y reservas de última hora 1 En este contexto, el sector mantiene expectativas moderadamente favorables ante la posibilidad de que una mejora en las previsiones meteorológicas "contribuya a activar reservas adicionales de ultimísima hora, circunstancia que podría permitir mejorar las previsiones iniciales".

"ALTO VOLUMEN DE CONSUMO EN RESTAURACIÓN"

Además, el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos, ha pronosticado un "alto volumen de consumo en restauración" durante el puente de mayo tanto en las zonas costeras como en las del interior de Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería ha precisado que el 85 por ciento de ocupación hotelera, que supone "un aumento considerable de las reservas", motivará el consumo.

No obstante, Frutos ha advertido que "gran parte de este consumo" puede estar sujeto a "reservas de última hora", así como a "consumo improvisado" por parte de visitantes y oriundos.

En definitiva, ha asegurado que será "un buen puente para la hostelería andaluza", condicionado por la mejoría de la meteorología tras los avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Almería, Granada y Jaén en la jornada del miércoles.