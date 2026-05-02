Moreno reafirma su compromiso con las tradiciones, donde "se palpa la fuerza de Andalucía"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno durante su visita a hermandades de Lucena. A 2 de mayo de 2025 en Lucena, Córdoba (Andalucía, España). El presidente del PP de Andalucía y candidat - Francisco J. Olmo - Europa Press

LUCENA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha participado de la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Araceli de Lucena (Córdoba) y ha reafirmado su compromiso con las tradiciones, donde "se palpa la fuerza de Andalucía".

Juanma Moreno ha visitado Lucena en la tarde de este sábado, en el segundo día la campaña electoral por los comicios autonómicos del 17 de mayo. Previamente, ha hecho un recorrido por Córdoba, donde ha visitado algunas de las Cruces de Mayo que adornan sus calles.

El acto en honor a la patrona del municipio cordobés de Lucena es una de los hitos principales de las tradicionales Fiestas Aracelitanas, declaradas de Interés Turístico Nacional.

En ese sentido, cabe destacar que el pasado mes de marzo, el Consejo de Gobierno de Andalucía reconoció a la Santería, la particular forma de llevar los pasos sobre el hombro en Lucena, como Bien de Interés Cultural en la categoría de Actividad de Interés Etnológico.

Para realizar la ofrenda floral, Moreno ha sido recibido en la lucentina Parroquia de San Mateo por el alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, y por el hermano mayor de la Archicofradía de María Santísima de Araceli, Gregorio Espejo.

"La fuerza de Andalucía se palpa en sus tradiciones", ha explicado Moreno en relación con la fiesta de las Cruces de Córdoba, celebración con cuatro siglos de historia, que "aparte de una tradición preciosa, también es una lección de futuro, pues nos enseña que una ciudad puede avanzar sin perder su identidad".

Y es que "Córdoba enseña que el verde, la sombra y el agua no son adornos, son calidad de vida", ha recordado, para concluir con que "Andalucía es una tierra que cuida, ama y transmite su ser más genuino de generación en generación, y que lo comparte con todo aquel que viene a visitarla".



