El PSOE de Córdoba afea "fuegos artificiales" de Moreno en campaña electoral para confundir a la ciudadanía

La candidata por el PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Victoria Fernández, en Villarrubia junto al también candidato Mariano Poyato. - PSOE DE CÓRDOBA

VILLARRUBIA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La candidata por el PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Victoria Fernández, ha criticado los "fuegos artificiales del PP y de Moreno" en la campaña electoral para confundir a la ciudadanía y ha llamado a los cordobeses a confiar en el PSOE y en la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para garantizar que las clases medias y trabajadoras tengan servicios públicos de calidad, con "la sanidad por bandera como prioridad en el gobierno".

En Villarrubia, junto al también candidato Mariano Poyato, Fernández ha comentado que han recogido las preocupaciones de la gente del barrio acerca de su ambulatorio "que se ha quedado pequeño para atender la atención sanitaria de la zona, y que no ha sido ampliado pese a las promesas electorales del PP en anteriores campañas".

"El modelo del PP no es azaroso; persigue que los servicios públicos no tengan recursos ni instalaciones adecuadas para que la ciudadanía tenga respuesta a sus problemas y tenga que irse al sistema privado, quieren aburrir a los vecinos para que terminen marchándose del sistema público", ha insistido Victoria Fernández, que ha reivindicado que "somos la mayoría, la clase media y trabajadora, que dependemos de los servicios públicos gratuitos para prosperar en sociedad".

En este sentido, ha cargado contra el PP "por su impostura y sus fuegos de artificio" y ha pedido al electorado "una reflexión de cara a la cita con las urnas sobre lo que está ocurriendo en este momento en sus casas, con una sanidad que no les responde y no les garantiza una atención adecuada".

Fernández ha pedido la confianza y el voto para el PSOE porque "aún estamos a tiempo de recuperar nuestro sistema sanitario y darle seguridad a las personas que se encuentran en una situación de temor o desconfianza sobre su propia salud", y ha comprometido que María Jesús Montero dará respuesta y fortalecerá el sistema público sanitario "que Andalucía merece y necesita".

