'Por Andalucía' promete priorizar medidas para "erradicar la pobreza infantil severa" si gobierna la Junta

Reunión de representantes de la coalición 'Por Andalucía' y Save the Children.

Reunión de representantes de la coalición 'Por Andalucía' y Save the Children. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición 'Por Andalucía', respaldada por IU, Podemos y Más País Andalucía, entre otras formaciones de izquierdas, se ha comprometido este martes a situar entre las "primeras medidas" que adoptaría si alcanza el gobierno de la Junta tras las elecciones del próximo 19 de junio aquellas dirigidas a "erradicar la pobreza infantil severa" en la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado la candidata de esta confluencia a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, en una atención a medios en Sevilla tras mantener un encuentro con representantes de la ONG Save the Children, a quienes ha agradecido "mucho" las propuestas que le han trasladado y que 'Por Andalucía' incluirá en su "bloque programático" relativo a la infancia, según ha abundado.

La candidata ha dicho que desde la plataforma política a la que representa están "en condiciones de afirmar que 'Por Andalucía' se apunta a erradicar la pobreza infantil severa", un objetivo que es "perfectamente factible" según "los números" que han visto con Save the Children, y se trata fundamentalmente de "una cuestión de voluntad política", según ha agregado.

Inmaculada Nieto ha explicado que desde dicha ONG han trasladado en esta reunión a los representantes de 'Por Andalucía' sus "consideraciones sobre los elementos que están más desatendidos, que requieren de un mayor impulso presupuestario, y el beneficio que obtendríamos como sociedad si el próximo gobierno de la Junta prestase atención a esos elementos".

Al respecto, la candidata ha citado la Ley estatal de Infancia, que "esta semana va a cumplir un año" y sobre la que la Junta "no está prestando la atención debida", según ha opinado, así como ha aludido a "la inversión en la educación de cero a tres años para corregir desigualdades, para garantizar que los niños no empiezan la Educación Primaria con un retraso respecto a quienes sí han tenido acceso a recursos educativos que, en este momento, no están a su alcance para muchas familias de recursos muy modestos".

La candidata de 'Por Andalucía' ha detallado también que desde Save the Children les han hablado en esta reunión de "lo que les preocupa la violencia para los menores", y al respecto ha apuntado que en el desarrollo de la Ley de Infancia hay "algunas propuestas y soluciones para intervenir desde el ámbito de lo público allí donde se pueden detectar esas situaciones, sobre todo centros educativos y deportivos".

Asimismo, se ha abordado en este encuentro "la situación de pobreza severa que vive en Andalucía uno de cada diez niños", según ha subrayado Inmaculada Nieto, quien ha advertido de que se trata de unas cifras "parejas a las de países con una economía mucho más débil" que la andaluza, y que se deberían y podrían "corregir" complementando el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción Social, según ha apuntado.

Finalmente, los representantes de 'Por Andalucía' y Save the Children han hablado también en su encuentro de la salud mental, que "ha aflorado en todas sus consecuencias después de la pandemia, y que requiere un abordaje específico para la infancia", según ha abundado Inmaculada Nieto.

LEY DEL ABORTO

Por otro lado, la candidata de 'Por Andalucía' ha aprovechado esta atención a medios para valorar la nueva Ley del aborto que ha abordado este martes el Consejo de Ministros, y con la que, según ha opinado, "se avanza en una dirección correcta", porque "se van eliminando tabúes, se restituyen mejoras en la interrupción voluntaria del embarazo que fueron truncadas en la reforma anterior".

Por eso, Nieto ha deseado que "la tramitación de este anteproyecto" de ley "finalice bien, felizmente, y se consolide un derecho que es perfectamente compatible con la cobertura pública del mismo, que hay que garantizar, que es conciliable con la objeción de conciencia que individualmente pueden manifestar los profesionales sanitarios, como ya ocurriera con la Ley de Eutanasia", según ha agregado.

En esa línea, ha insistido en considerar que la nueva ley del aborto es "un avance importante que va a satisfacer una demanda que no estaba siendo bien atendida por parte de los poderes públicos, y que necesitábamos las mujeres para seguir avanzando en esta agenda feminista por la que creo que hoy podemos felicitarnos por tener un Gobierno sensible a esas cuestiones", según ha concluido Inmaculada Nieto.