Andalucía se propone "liderar" el debate sobre el uso de móviles en acoso escolar: "El presidente lo llevará a Europa"

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España, este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - Rocío Ruz - Europa Press

Se propone ser "muy contundente" tras la investigación de la Inspección Educativa por el suicidio de una menor en Sevilla

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha asegurado este miércoles que la Junta de Andalucía se propone "liderar a nivel nacional y europeo el debate de la protección de niños y adolescentes" acerca del uso de los teléfonos móviles por menores de edad en el acoso escolar, propuesta que se enmarca en el debate suscitado tras el suicidio de un menor en Sevilla por sufrir agresiones en su entorno escolar.

"El presidente lo llevará a Europa", ha indicado España sobre cómo llevar a cabo el impulso de esa cuestión, idea en la que ha ahondado en esta jornada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, una vez que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, avanzó esta propuesta en el Foro ABC.

"No pueden seguir dándose estos casos y no pueden quedar impunes", ha seguido considerando la consejera sobre esa iniciativa sobre el acoso digital a través de los móviles, quien ha apuntado a la posibilidad tanto de prohibir el uso de un teléfono por un menor que haya participado en un caso de acoso como el propio bloqueo de las propias compañías, aunque también ha precisado que "es un debate que tiene que abrir el Gobierno de España".

"Las leyes tienen que adaptarse a las situaciones actuales", ha proclamado Carolina España.

En el caso de la menor suicidada en Sevilla y la posibilidad de la rescisión del concierto educativo al centro por parte la Junta, la consejera y portavoz ha apelado a que se trata de "una investigación abierta" por la Fiscalía Superior, antes de plantear el escenario de que si se tratara de "una infracción muy grave" en ese supuesto cabe la posibilidad de "conllevar la retirada de los conciertos", al tiempo que ha apuntado que la Junta de Andalucía "será muy contundente" en cuanto tenga "los resultados" del trabajo de la Inspección Educativa, para reafirmarse en esperar a esas conclusiones antes de tomar una decisión.