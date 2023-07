Andalucía quintuplica la adjudicación de obra pública en agua hasta los 423 millones en 2022 frente a 2018

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado que, en comparación con gobiernos anteriores, "el Gobierno andaluz ha quintuplicado (+405%) la adjudicación de obra pública en materia de infraestructuras de agua".

En concreto, en 2018 se invirtieron 83,6 millones de euros en este tipo de contratos; mientras que en 2022 el actual Ejecutivo andaluz alcanzó los 423 millones de euros para el mismo fin gracias "al esfuerzo titánico realizado por el equipo de agua de la Consejería". "Estas adjudicaciones nos permiten actuar a corto, medio y largo plazo en infraestructuras hidráulicas que son importantes para Andalucía y, al mismo tiempo, crear empleo", ha subrayado la responsable de Agua.

Como ha explicado en comisión parlamentaria, el Gobierno andaluz alcanzó el pasado año un "récord histórico" en adjudicación de obra pública en materia de agua, ya que el 42% de los contratos adjudicados por la Junta hacían referencia a infraestructuras hidráulicas como recoge el informe del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

En lo que respecta al futuro, la consejera ha adelantado que en los próximos meses se van a licitar nuevos contratos de obras y proyectos de infraestructuras del agua por valor de 300 millones de euros. "Hablamos por tanto de récord sobre récord y de posicionar el agua como prioridad absoluta para la Junta de Andalucía", ha apuntado Crespo.

A modo de resumen, la responsable de Agua ha afirmado que en Andalucía "se ha actuado en las presas y en los regadíos" y se han alcanzado "hitos importantes" en el ámbito de las aguas regeneradas. Además, Crespo ha apuntado que los trabajos realizados en adecuación y restauración ambiental de cauces sirven para "evitar situaciones que no son deseables" como consecuencia de la posible llegada de DANAs al territorio andaluz.

PROYECTOS HIDRÁULICOS

Como ejemplo de las actuaciones que está impulsando el Gobierno andaluz, Carmen Crespo se ha referido a proyectos de mejorar del abastecimiento en alta entre los que se encuentran obras de acceso al agua desalada "de necesidad imperiosa" que inicialmente eran de interés del Estado pero que se han declarado de interés de la Comunidad Autónoma para poder ponerlas en marcha.

"Estamos auxiliando en todos los rincones que podemos", ha aseverado la consejera, que ha solicitado implicación a "todas las administraciones porque, después de 37 años con pocas inversiones, ahora tenemos que darnos mucha prisa". Este es el caso, por ejemplo, de la conexión de los depósitos de la Pipa Alta y San Cristóbal de Almería que, como ha explicado Crespo, "está a punto de concluir" y que permitirá garantizar que "no habrá cortes de agua en el futuro"; o el proyecto de garantía del abastecimiento en alta de agua desalada en el poniente almeriense.

Además, la consejera se ha referido también, entre otras iniciativas, a la mejora del abastecimiento en alta de la Sierra Sur de Sevilla, a la Autovía del Agua de Málaga y a las actuaciones encaminadas a la mejora de la eficiencia y garantía de abastecimiento en alta de la Sierra de Huelva. En el caso de las actuaciones en territorio onubense, cuya primera fase se encuentran al 85% de ejecución, el proyecto incluye las obras de entrada de agua de abastecimiento a los depósitos municipales de Higuera de la Sierra parcialmente entregadas ya.

Por otro lado, como ha explicado Carmen Crespo, desde la Junta se han impulsado proyectos para enfrentar la situación de sequía en el territorio autonómico que benefician a más de 3,2 millones de andaluces que residen en 81 municipios. "Esto ha sido posible porque los dos primeros decretos de sequía se encuentran al 75% de ejecución y ya estamos actuando en el tercero, a través del Consejo de Gobierno, comenzando obras fundamentales relacionadas, entre otras cuestiones, con tratamientos terciarios de depuradoras", ha subrayado.

PLAN S.O.S

Durante su intervención, la consejera ha informado a los parlamentarios andaluces sobre la planificación en política de Agua que está desarrollando el Gobierno andaluz, conocida como Plan de Soluciones y Obras frente a la Sequía (Plan S.O.S.). Para Crespo, este "plan de planes" es una "estrategia en materia de agua que trae a Andalucía posibilidades antes una sequía que ya es estructural en esta región y que se observa en cada una de las medidas que está ejecutando la Junta".

La consejera ha detallado que entre los ejes de esta planificación se encuentran actuaciones en materia de depuración y saneamiento, de abastecimiento en alta, de sequía, de mejora y modernización de presas, de regadíos, de aguas regeneradas, de desalación y de adecuación y restauración ambiental de cauces.

Carmen Crespo ha subrayado que "el objetivo fundamental" del Gobierno andaluz es "buscar el equilibrio hídrico de Andalucía que garantice el agua para abastecimiento y para los sectores productivos". A modo de ejemplo, ha citado actividades de gran peso en la economía de Andalucía como la agroindustria, el turismo y para avanzar en sostenibilidad porque, como ha recalcado la consejera "para ser ecológicos hace falta agua".

"Si no tenemos acceso al agua, la economía se para y tenemos una dificultad para el presente y el futuro" ha afirmado, añadiendo que esta situación tendría repercusiones importantes en el PIB, en el empleo y en las posibilidades de mantener el crecimiento futuro de nuestra tierra".

PSOE-A: "ES INSUFICIENTE"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada socialista Ana María Romero Obrero ha criticado que el plan andaluz para la sequía "no ha dado ningún resultado" y se sufren "cortes de agua en Huelva, Sevilla y Córdoba", además de ser "previsibles en Jaén y en el resto de provincias".

"Si usted se siente satisfecha con diez míseros millones a toda Andalucía para los decretos de sequía, pues lamentablemente tenemos que decir que es absolutamente insuficiente y una tomadura de pelo al sector agroalimentario", ha apuntado Romero.

En nombre del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado Ramos, ha reconocido que "coincide en parte del diagnóstico" que el Gobierno andaluz realiza de la situación hídrica de Andalucía, pero, "luego, eso no se corresponde con la gestión de sus políticas".

"La situación de Andalucía no se soluciona solo con obras, que son importantes, pero hay que mejorar la red de abastecimientos y los embalses", ha apuntado para añadir que las obras que terminen en unos años "no van a solucionar la situación de ahora".

En cuanto a la petición de ayuda del Gobierno andaluz a Europa para solucionar parte de estos problemas, el diputado ha apuntado que "no se puede pedir al vecino que le solucione sus problemas cuando usted está gastando y derrochando agua".

Por su parte, el diputado de Vox Alejandro Hernández ha recomendado a Crespo que "empiece por asegurarse cuál va a ser la postura" del líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Sánchez Feijóo, porque "ha arrojado bastante dudas".

Así, ha apuntado que el anterior gobierno 'popular' con Mariano Rajoy al frente y mayoría absoluta, "no rescató el plan hidráulico nacional que había elaborado su antecesor". "Si no lo hizo con mayoría absoluta, no sabemos ahora si Feijóo va a tener el valor de llevarlo a efecto", ha cuestionado.

Por último, el diputado del PP Manuel Alberto Sanromán ha valorado la planificación de la Consejería en cuestión de obras hidráulicas porque "no es solo sequía" sino que también depuración, saneamiento, abastecimiento, regadío, digitalización, restauración y naturalización, entre otros asuntos. Tras esto ha detallado los "incumplimientos" del PSOE al frente del Gobierno andaluz en esta materia.