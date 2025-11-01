Andalucía recupera la normalidad ferroviaria tras el temporal con la reanudación del servicio de Cercanías de Sevilla

Archivo - Un tren de Cercanías, de la línea C-1, estacionado en Santa Justa. Imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía ferroviaria Renfe ha informado este sábado que Andalucía ha recuperado la normalidad en todas sus conexiones ferroviarias tras verse gran parte de ellas afectadas por el temporal que azotó la región el pasado miércoles, con la reanudación del servicio de la línea C-1 de Cercanías Sevilla. No obstante, ha advertido que "se podrían producir ciertos retrasos de forma puntual debido a la reanudación del servicio de forma paulatina".

Asimismo, Renfe ha señalado en declaraciones a Europa Press que, "a lo largo de la mañana se recuperará la normalidad", aunque podrían registrarse "demoras en los trayectos debido a las restricciones de velocidad en algunos tramos".

En este contexto, la compañía ha precisado que se han reanudado los servicios de la línea C-1 de Cercanías Sevilla, cuyo tramo Jardines de Hércules-Lebrija permanecía interrumpido hasta el momento debido a los daños en la infraestructura ocasionados por el temporal.

Además, Renfe ha informado este sábado de la reanudación de la circulación de los trenes de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla, en ambos sentidos, tras la reparación de los daños provocados por la lluvia.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha confirmado a través de sus canales oficiales que la circulación entre ambos Sevilla y Cádiz ya está permitida, aunque con tracción eléctrica y en condiciones restringidas. Además, Adif ha precisado que está programado el envío de un tren de Media Distancia desde Sevilla a las 09,59 horas y de un tren de Larga Distancia a las 10,18 horas, ambos con tracción eléctrica.

Cabe recordar que, hasta ahora, los trayectos finalizaban en la localidad de Lebrija (Sevilla), por lo que se habilitó un servicio especial de tren lanzadera y otros medios alternativos entre la estación de Lebrija y Sevilla Santa Justa.

De igual forma, los trenes de Larga Distancia con origen o destino Cádiz realizaban hasta el momento el recorrido por carretera entre Cádiz y Sevilla, debido a las incidencias provocadas por la acumulación de agua y los daños en la infraestructura ocasionados por el temporal de lluvias.