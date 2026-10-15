Andalucía llevará al TC los decretos de vivienda por "invadir competencias" y vulnerar el derecho a la propiedad privada

Archivo - La consejera de Vivienda , Rocío Díaz, en una intervención en el Senado. Imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz va a recurrir los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la Diputación Permanente después de que el Congreso de los Diputados los rechazara. Con ambos, el Gobierno de la Nación argumenta que quiere evitar desahucios como el que sufrió Mari Carmen en Madrid.

En declaraciones a Europa Press, la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado que Andalucía inicia los trámites para recurrir los dos decretos y para ello argumenta que "el gabinete jurídico piensa que puede prosperar un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias".

"Además --ha explicado--, puede existir la vulneración de derecho a la propiedad privada". De hecho, ha abundado, "ya se está viendo" con la retirada de viviendas del mercado. "No es de recibo" que los dos decretos hayan sido aprobados cuando en el Congreso de los Diputados reside la soberanía popular. "Es una trampa democrática".

Una vez esté preparado el acuerdo por la comisión general de viceconsejeros éste será elevado al Consejo Consultivo para su aprobación finalmente por el Consejo de Gobierno. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó de "fraude" y "trampa a la democracia" la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente.

"Es rebajar la calidad democrática al mínimo", apuntó. "Porque lo que no ha querido la mayoría de los parlamentarios elegido democrática y legítimamente por los españoles no lo puede elegir la Diputación Permanente haciendo una trampa, por así decirlo, a la democracia. Eso es una trampa a la democracia, es un fraude y desde luego retrata una vez más quién es Pedro Sánchez", expresó.