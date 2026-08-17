Andalucía ha reducido 117.269 hectáreas de eucaliptos desde los ochenta, más de la mitad en la provincia de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha reducido en 117.269 las hectáreas de masa forestal de eucalipto desde finales de la década de los ochenta de forma que, actualmente, son aproximadamente 150.000 frente a las 267.269 hectáreas de hace cuatro décadas. Más de la mitad de esas hectáreas reducidas se concentran en la provincia de Huelva, con 63.700 menos de eucaliptos.

Son los datos facilitados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a preguntas de Europa Press. El departamento de Fina Martínez apunta, además, que en el Plan Forestal Andaluz y su Adecuación Horizonte 2030 se prevé continuar con esta reducción de superficie y expansión "apostando por especies autóctonas".

"La prioridad es la recuperación del monte mediterráneo autóctono, la defensa de la biodiversidad y el incremento de la resiliencia de nuestros ecosistemas frente al cambio climático", ha señalado la Consejería. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció recientemente en el puesto de mando montado en Niebla (Huelva) por el incendio declarado en este término --el más complejo de los que ha atendido Andalucía nunca en materia de extinción-- un plan para reducir la masa de eucaliptos en Huelva al ser un arbol cuya resina actúa en un incendio como "gasolina".

Así, la Junta, en el entorno de Doñana y en el marco de su plan de restauración, "diseñó la restauración progresiva de 84.300 hectáreas de eucaliptales de baja aptitud ecológica" de forma que "devolvió a estos suelos arenosos especies vegetales originarias de la comarca". En Huelva y Sevilla, en los montes públicos de hecho se han sustituido especies exóticas, como lo es el eucalipto, por formaciones mixtas de coníferas y frondosas de la región, caso de pinos, encinas y alcornoques.

"La política autonómica se centra en la transformación de aquellas masas de eucalipto que presenten escasa idoneidad ecológica, promoviendo su sustitución sistemática por especies forestales autóctonas que ofrezcan una mejor respuesta frente a la erosión del suelo y la escasez de recursos hídricos. Con ello, se favorece la creación de paisajes en mosaico que reduzcan la continuidad del combustible forestal. Esta transformación se acompaña del fomento de la ganadería extensiva como herramienta de gestión del sotobosque y del impulso a los aprovechamientos de la madera y otros recursos del monte, reforzando la viabilidad natural y económica de las nuevas masas autóctonas", argumenta la Junta.

La "meta final" del Plan Forestal Andaluz es "consolidar el remanente productivo de eucaliptal en toda Andalucía, "limitando estrictamente esta actividad a terrenos forestales con vocación productiva y bajo criterios estrictos de gestión forestal sostenible, evitando suelos protegidos o de baja aptitud ecológica".