Lazo conmemorativo con motivo del 25N, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, ha reforzado su "compromiso" con la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas a través de medidas específicas en los procedimientos de acceso al empleo público, así como de iniciativas de formación, sensibilización y generación de conocimiento. Estas actuaciones adquieren "especial relevancia" con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Entre las medidas impulsadas por el Instituto destaca la aplicación de mecanismos de protección de la identidad para las víctimas de violencia de "género o doméstica" que acrediten dicha condición y soliciten participar bajo seudónimo en los procesos selectivos, ha recogido la Junta en una nota. Esta medida permite preservar sus datos identificativos y compatibilizar las garantías de seguridad de las aspirantes con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.

El acceso al empleo público puede representar para una mujer víctima de violencia una oportunidad para alcanzar estabilidad económica, recuperar su autonomía y construir un proyecto de vida independiente. Por ello, el IAAP trabaja para evitar que las circunstancias derivadas de la violencia sufrida se conviertan en una "barrera añadida" para acceder a estas oportunidades, "siempre desde el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad".

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha destacado que "la Administración pública debe ofrecer respuestas concretas a las mujeres que sufren violencia, garantizando que puedan ejercer sus derechos y acceder a nuevas oportunidades en condiciones de seguridad. No podemos permitir que las circunstancias derivadas de la violencia sufrida se conviertan también en un obstáculo para acceder al empleo público". Asimismo, ha subrayado la importancia de que todas las instituciones incorporen la igualdad y la protección de las víctimas a su actividad cotidiana.

Junto a estas medidas, el IAAP desarrolla una intensa actividad formativa dirigida al personal empleado público. Durante 2026, ha impulsado 39 acciones en materias relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, la detección de situaciones de violencia de género, la atención a las víctimas, el lenguaje inclusivo y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral público. Estas iniciativas suman cerca de 11.000 inscripciones, entre formación abierta, presencial, semipresencial, teleformación y acciones homologadas.

El director del IAAP, José Loaiza, ha señalado que "la formación del personal empleado público es fundamental para que la Administración pueda identificar situaciones de violencia, comprender las necesidades de las víctimas y ofrecer una atención adecuada desde cada ámbito profesional".

En este sentido, ha incidido en que "formar, prevenir y proteger son responsabilidades que deben estar presentes en el funcionamiento diario de los servicios públicos". Además, durante 2026 el Instituto ha realizado una encuesta dirigida al personal empleado público de la Junta de Andalucía para conocer su percepción sobre la igualdad en el entorno laboral, incluyendo cuestiones relacionadas con el acoso laboral y sexual.

A esta iniciativa se suman dos webinars dedicados a las medidas de conciliación y al seguimiento del Plan de Igualdad de la Administración autonómica. Con este conjunto de actuaciones, el IAAP contribuye a trasladar el compromiso institucional con la igualdad a medidas concretas, avanzando hacia una Administración más preparada para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar entornos laborales seguros y libres de discriminación.