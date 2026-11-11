Andalucía registra 30 vuelos cancelados por la huelga, el 6% de los programados, casi la mitad en Málaga

Imagen de archivo de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han registrado hasta el momento la cancelación de 30 vuelos con motivo de la huelga general convocada para este miércoles, lo que representa el 6,05% de las 496 operaciones programadas para la jornada, si bien están operando sin incidencias significativas, según han informado fuentes de Aena a Europa Press.

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol concentra así el mayor número de cancelaciones, con 14 operaciones de las 324 previstas para este miércoles, seguido del de Sevilla, donde se han cancelado doce de los 131 vuelos programados.

Por su parte, el Aeropuerto de Almería y el Federico García Lorca Granada-Jaén contabilizan dos cancelaciones cada uno, sobre una programación de 18 operaciones en ambos casos. En el Aeropuerto de Jerez no se ha cancelado ninguno de los cinco vuelos previstos para la jornada. Todas las cifras incluyen tanto salidas como llegadas.

Desde Aena han explicado que las compañías han reprogramado vuelos y avisado y reubicado a los pasajeros en las jornadas previas a la huelga, una labor que ha contribuido a que la operativa "esté siendo fluida" pese a las cancelaciones.

En el conjunto de la red de aeropuertos de España, con datos hasta las 10,00 horas, se han cancelado 234 operaciones de las 4.529 programadas para este miércoles, lo que supone el 5,16% del total.

El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga, que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

Para los vuelos domésticos hacia o desde territorios no peninsulares, así como las rutas sujetas a obligaciones de servicio público, se ha establecido una protección de entre el 56% y el 85% de las operaciones programadas por aeropuerto.

En el caso de los vuelos internacionales y las rutas entre ciudades españolas peninsulares cuyo desplazamiento alternativo en transporte público sea igual o superior a cinco horas, los servicios mínimos oscilan entre el 39% y el 64%.

Para las conexiones entre ciudades españolas peninsulares con una alternativa de transporte público inferior a cinco horas, los servicios mínimos se sitúan entre el 18% y el 37% de las operaciones programadas y se garantizará la reubicación del 40% de los pasajeros.