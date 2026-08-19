Andalucía registra 4.950 nacimientos en junio, 234 más que en el mismo periodo de 2025

Archivo - Imagen de archivo de un bebé recién nacido. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de nacimientos en el sexto mes del año en Andalucía ascendió a 4.950, lo que supone 234 más que en el mismo periodo de 2025, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de junio. Del total de nacimientos en lo que va de año en la región, 14.131 han sido niñas y 15.113 niños.

En los seis primeros meses del año, la cifra de nacimientos ascendió en la comunidad hasta los 29.244, un 0,95% más que en el mismo periodo del año anterior.

De estos nacimientos, la mayor parte, 17.668, fueron de madres entre los 30 y los 39 años --en concreto, 9.624 tenían entre 30 y 34 años y 8.044 tenían entre 35 y 39 años--. Por su parte, 8.349 nacimientos fue de madres de entre 20 y 29 años, mientras que 2.537 corresponden a mujeres de más de 40 años. Los nacidos de mujeres de menos de 20 años se elevan a 690.

En cuanto a defunciones, hasta el sexto mes del año fallecieron 39.316 personas, un 0,60% más que en el mismo periodo de 2025. Sólo en el mes de mayo, fallecieron en la región 5.687 personas.

Por provincias, donde más bebés nacieron en junio fue en Sevilla, con 1.133 nacimientos (6.871 acumulado en lo que va de año, un -0,25% menos que el año anterior), seguida de Málaga, con 996 nacimientos (5.704 hasta junio, 0,80% más respecto a 2025); Cádiz, con 640 (3.818 acumulados, -0,37%); Granada, con 551 nacimientos (3.257 acumulados, +0,96%); Almería, con 499 nacimientos (3.226 acumulados, +6,08%); Córdoba, con 427 nacimientos (2.579 acumulados, +0,70%); Jaén, con 381 nacimientos (2.004 acumulados, +2,71%) y, finalmente, Huelva, con 323 nacimientos (1.785 acumulados, -1,44%).

En cuanto a defunciones, Sevilla es la provincia donde más personas fallecieron en junio de 2026, hasta las 1.295 personas (8.932 en lo que va de año, un 0,20% más que en el mismo periodo del año anterior); seguida de Málaga, con 1.121 defunciones (7.563 hasta junio, +2,51%); Cádiz, con 772 defunciones (5.598 acumuladas, -2,85%); Granada, con 617 fallecimientos en el mes (4.353 acumuladas, +2,94%); Córdoba, con 573 defunciones (4.051 en lo que va de año, -3,29%); Jaén, con 498 (3.293 hasta junio, -2,66%); Almería, con 487 defunciones (3.055 acumuladas, +9,89%) y Huelva, con 324 fallecimientos (2.471 en lo que va de año, +0,97% respecto a 2025).