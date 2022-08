Andalucía registra 73 accidentes laborales mortales hasta agosto, un 24,7% menos que en el mismo período de 2021

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado un total de 73 accidentes laborales mortales en lo que va de año --un 24% menos que en el mismo período de 2021--, de los cuales 54 se han producido durante la actividad laboral y 19 se han dado 'in itinere' --durante el desplazamiento de ida o vuelta al trabajo--, según los datos facilitados a Europa Press por UGT-A.

Por provincias, las que mayor número de accidentes laborales mortales han registrado son Sevilla (16), con doce en el trabajo y cuatro 'in itinere'; Málaga (15), con nueve en el trabajo y seis 'in itinere'; Almería (doce), con ocho en el trabajo y cuatro 'in itinere'; Córdoba (nueve), con seis en el trabajo y tres 'in itinere', y Cádiz (seis), con cuatro en el trabajo y dos 'in itinere'.

Una lista que siguen Granada, con siete accidentes en el trabajo; Huelva, con cinco, y Jaén, con tres. En estas tres provincias no se ha producido ningún accidente 'in itinere'.

En cuanto a los datos por meses --oficiales de la Junta hasta junio y por elaboración propia del sindicato los meses de julio y agosto--, marzo ha sido el mes que mayor cifra de accidentes laborales mortales ha registrado (15), con nueve en el trabajo y seis 'in itinere'; seguido de mayo (13), con siete en el trabajo y seis 'in itinere'; junio (doce), con nueve en el trabajo y tres 'in itinere', y enero (diez), con siete en el trabajo y tres 'in itinere'.

Asimismo, los meses que menores números han registrado han sido febrero (nueve), con ocho accidentes en el trabajo y uno 'in itinere'; abril y agosto, ambos con seis accidentes en el trabajo, y julio, con dos accidentes en el trabajo.

El último accidente laboral mortal registrado ha sido el

de un varón de 34 años de edad herido muy grave y posteriormente fallecido tras caer desde siete metros de altura mientras instalaba un aparato de aire acondicionado en una nave del parque empresarial PISA de Mairena del Aljarafe (Sevilla) el pasado domingo 21 de agosto.

UGT ha recordado que bajo la definición de 'accidente mortal' se incluyen todos los fallecimientos a consecuencia del accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente, independientemente de la gravedad inicial.