Andalucía registra cerca de 9.000 incidencias y 7.000 evacuados por el temporal

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado un total de 8.696 incidencias por el paso de las distintas borrascas que han azotado la comunidad, de las cuales 1.411 se produjeron durante la jornada de este jueves. Además, como consecuencia de las intensas lluvias y la crecida de los ríos, la región ha contabilizado cerca de 7.000 personas desalojadas.

Así lo ha comunicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, consultado por Europa Press, tras la finalización del Comité Asesor del Plan de Emergencias.

Asimismo, ha señalado que el desalojo de Grazalema (Cádiz) ya se ha completado sin incidencias y en "un tiempo récord". Del mismo modo, ha agradecido la colaboración de las personas afectadas y ha recordado que la prevención es clave para evitar riesgos.