Andalucía registra más de 11.200 incidencias, 254 este lunes por desprendimientos de laderas y grietas en viviendas

Regresan a sus casas vecinos de San Martín del Tesorillo desalojados por las lluvias. - Nono Rico / Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de incidencias en Andalucía provocadas por el río atmosférico asciende a 11.274 desde el pasado 27 de enero, de las cuales 254 emergencias se han coordinado este lunes, la mayoría por desprendimientos de laderas y grietas en viviendas. Además, el número de carreteras cortadas en la comunidad se sitúa en 117 vías.

Según ha detallado la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en una nota, la provincia más afectada desde el inicio del episodio es Cádiz, con 2.419 incidencias coordinadas, seguida de Sevilla (1.964), Jaén (1.915), Granada (1.547), Málaga (1.141), Córdoba (1.065), Almería (717) y Huelva (506). En la jornada de este lunes, del total de incidencias, 71 se han registrado en Cádiz, 48 en Jaén, 37 en Granada, 36 en Málaga, 34 en Córdoba, 13 en Huelva, diez en Sevilla y cinco en Almería.

Entre los casos más destacados de las últimas horas, en el municipio de Nívar (Granada) se ha producido un desprendimiento de ladera que ha afectado a una decena de viviendas. Además, en el municipio granadino de Zagra se han recibido avisos por falta de suministro de agua potable y se ha registrado otro desprendimiento en un camino rural. En la provincia jiennense, desde Jamilena han informado de problemas con el suministro de agua potable y de la caída de un puente sobre el río Guadalquivir en Villanueva del Arzobispo, sin daños personales.

Los avisos más destacados de esta jornada en la provincia de Cádiz han estado en Ubrique donde se ha producido el derrumbe del techo de una vivienda que no ha causado daños personales, pero sí ha obligado al desalojo de dos personas que se han ido con familiares. También en Ubrique se han reportado grietas en algunas viviendas; además se ha producido el derrumbe de una casa de dos plantas en el Paseo de la Playa en Alcalá de los Gazules, donde se ha atendido a una persona.

En la provincia malagueña, en Gaucín, una veintena de vecinos tiene problemas de acceso para entrar y salir de sus hogares en la zona de la Ribera del río Genal. Además, este martes la máquina generadora de agua atmosférica se traslada desde San Martín del Tesorillo a Zahara de la Sierra (Cádiz).

HASTA 188 CARRETERAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene a esta hora 188 carreteras afectadas por el evento meteorológico, de las que 117 están cerradas al tráfico. Cádiz es la provincia con una mayor afectación con 46 vías condicionadas en la circulación, seguida de Córdoba con 23, 19 en Jaén, 15 en Málaga, ocho en Sevilla, cinco en Granada y una en Huelva.

Un total de 230 efectivos de EMA Infoca ha intervenido durante la jornada en varias localidades de la comunidad para atender y paliar los efectos del temporal con labores de limpieza, retirada de arbolado y adecuación de vías entre otras funciones. En Sevilla, el operativo ha seguido trabajando en Lora del Río, Coripe, Almadén de la Plata, Aznalcázar y El Palmar de Troya, mientras que en Málaga se ha intervenido en Casares, Ojén y Alfarnate.

En la provincia de Córdoba las actuaciones de EMA Infoca se han centrado en la zona del aeropuerto y Alcolea en la capital, en Priego de Córdoba, El Carpio y Montilla; al tiempo que en Cádiz grupos de bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente han trabajado en San Martín del Tesorillo, Los Barrios y El Bosque.

Por otro lado, el despliegue de los 460 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue en las provincias, junto a Ema Infoca en Sevilla, Málaga y Cádiz, como se ha venido realizando en las últimas jornadas.