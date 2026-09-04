Andalucía registra la temperatura más alta de España con 45,1 grados sin superar el récord de La Rambla en 2021 con 47,6

Una mujer con sombrero y ropa veraniega durante una jornada de intenso calor. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha confirmado que 45,1 grados ha sido la temperatura más alta registrada este jueves, 3 de septiembre, en el observatorio de Tablada (Sevilla).

En declaraciones a Europa Press, Del Pino ha destacado que este pasado jueves ha sido "el día más caluroso en España, empatado a lo largo del año, con Montoro y Andújar, con la misma temperatura registrada el 22 y 23 de junio". No obstante, los 47,6 grados registrados en La Rambla (Córdoba) el 14 de agosto de 2021 superan en más de dos puntos la máxima en lo que va de año.

En este sentido, el delegado ha precisado que este registro iguala las máximas alcanzadas este año, subrayando que han sido en los meses de junio y septiembre los "más fuertes" --ni siquiera han sido julio y agosto que son los meses centrales del verano--.

Asimismo, desde la Aemet han informado que en la jornada de este pasado jueves hay además otro dato de 45,7 grados en El Granado (Huelva), aunque ha precisado que "este registro está en estudio y que requiere verificación adicional antes de ser confirmado oficialmente".

En esta línea, Del Pino ha añadido que en Andalucía el récord histórico del mes de septiembre se remonta al 5 de septiembre de 2016, cuando "se registraron 46,5 grados en Marchena".

Por último, respecto a la evolución del episodio de calor, Del Pino ha indicado que "parece ser que cada vez va a ser menos probable que se supere este dato, porque ya empieza a caer septiembre".