Andalucía registra la temperatura más alta de España este viernes con 43,3 grados en Albox (Almería)

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se sitúa como la comunidad con las temperaturas más altas este viernes durante la tercera ola de calor del verano, declarada el pasado martes. El municipio almeriense de Albox ha registrado la máxima de España, con 43,3 grados a las 18,00 horas, en una clasificación de las diez temperaturas más elevadas del país en la que cinco corresponden a localidades andaluzas.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press, el observatorio de Lorca (Murcia) alcanzó los 42 grados a las 16,30 horas, seguido de Rágol, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Almería), donde el termómetro llegó a los 42 grados a las 16,00 horas.

La tercera y cuarta posición las ocuparon Estepona (Málaga), con 41,9 grados registrados a las 16,40 horas, y Almansa (Albacete), que alcanzó los 41,8 grados a las 16,50 horas.

A continuación figuran otros dos registros andaluces. Coín (Málaga) se situó en quinta posición con 41,8 grados a las 16,20 horas, mientras que el aeropuerto de Málaga ocupó el sexto puesto con 41,5 grados a las 16,50 horas.

La clasificación se completa con Llimiana (Lleida), que alcanzó los 41,4 grados a las 16,10 horas, y los municipios murcianos de Caravaca de la Cruz y Yecla, con 41,3 grados registrados a las 13,40 y 14,50 horas, respectivamente.