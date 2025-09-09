Andalucía registra este verano como el más cálido desde 1961, y prevé un otoño más seco y caluroso

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 7 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El verano meteorológico de 2025 (junio a agosto) ha sido el más cálido en Andalucía desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media alcanzó los 26,8°C, con una anomalía de +1,9°C respecto al periodo de referencia 1991-2020. De los diez veranos más cálidos registrados en la comunidad, todos corresponden al nuevo milenio, destacando los años 2025, 2023 y 2022 como los más extremos.

En todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz, el verano de 2025 fue el más cálido de la serie histórica. Junio se situó como el mes más anómalo, alcanzando una temperatura media de 26,1°C, con una desviación de +3,4°C sobre la media.

En resumen, durante el verano se identificaron dos olas de calor significativas, una entre el 28 de junio y el 1 de julio, y otra más extensa del 3 al 18 de agosto. Además, se registraron tres episodios de altas temperaturas que no llegaron a cumplir los criterios de ola de calor.

En cuanto a precipitaciones, el verano fue clasificado como seco, situándose como el 25º más seco desde 1961. La media fue de 10,3 mm, apenas el 53% de la media del periodo de referencia. El récord histórico continúa siendo el verano de 1994, con tan solo 1,6 mm.

Respecto al año agrícula, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, el año agrícola en Andalucía se catalogó como cálido y húmedo. La temperatura media fue de 17,8°C (+1,2°C), siendo el tercer año más cálido registrado. En cuanto a las lluvias, se recogieron 628,8 mm, lo que supone el 112% de la media, destacando el carácter húmedo del periodo.

Así, para el próximo otoño (septiembre-noviembre), la Aemet prevé temperaturas superiores a las normales en toda la región. Además, se espera que la precipitación esté por debajo de los valores habituales, según las tendencias estacionales recogidas por el organismo meteorológico.