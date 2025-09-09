Acuerdan una reducción anual del 15% de la extracción de masa de agua subterránea de La Rocina, en Doñana (Huelva)

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los principales actores en la gestión de los recursos hídricos de la masa de agua La Rocina han participado este martes en su primera Junta de Explotación, acordando como medida "significativa" una reducción del 15% de la dotación anual.

El acuerdo ha sido alcanzado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las consejerías con competencia en materias de medio ambiente y agricultura de la Junta de Andalucía, el Instituto Geológico y Minero de España, WWF, Ecologistas en Acción y los regantes; estos últimos representados por la Comunidad de usuarios de la Masa de Agua Subterránea (Cumas), según ha indicado en una nota en Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

En la sesión celebrada, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha puesto de manifiesto que la tendencia piezométrica en La Rocina ha sido hacia el descenso desde que hay registros; si bien, en el último año, la tendencia ha sido ascendente, lo que ha redundado en "una mejora" de su índice de estado, derivado de la "excepcional" pluviometría registrada.

Lo acordado deriva de la aplicación del Programa de Actuación, publicado en el BOE el pasado 19 de agosto y en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (https://www.chguadalquivir.es/masas-de-aguas-en-riesgo). Este Plan tiene por objetivo alcanzar el buen estado cuantitativo y cualitativo de la masa de agua subterránea de La Rocina.