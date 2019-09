Andalucía registró 69 accidentes laborales mortales entre enero y julio, 18 de ellos 'in itinere'

Publicado 14/09/2019 10:34:36 CET

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado un total de 69 accidentes laborales mortales en los siete primeros meses de este año 2019 --de enero a julio--, según la estadística del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La mayoría de estos siniestros mortales --un total de 51-- se produjo durante la jornada laboral, mientras que los 18 restantes fueron de los denominados 'in itinere', es decir, al ir o volver del trabajo, según la misma estadística, consultada por Europa Press.

El número total de accidentes laborales con baja --tanto leves como graves y mortales-- asciende en Andalucía durante los siete primeros meses de este año a 64.781, de los que 8.718 fueron 'in itinere' y el resto, 56.063, durante la jornada.

Entre estos últimos, la gran mayoría --55.437-- fueron accidentes considerados 'leves', mientras que 575 están calificados de 'graves' y 51 fueron mortales. Por su parte, entre los 8.718 accidentes 'in itinere' contabilizados por el Ministerio de Trabajo, 8.533 fueron 'leves' y 167 'graves', al margen de los referidos 18 que resultaron mortales.

Por provincias, la que registra en Andalucía un mayor número de accidentes laborales mortales entre enero y julio es Sevilla, con 19 --nueve de ellos 'in itinere'--, seguida de Granada, con doce --tres 'in itinere'--, y Málaga, con once, dos 'in itinere'.

Por detrás de ellas se sitúan Cádiz, con ocho; Jaén, con siete; Huelva, con cinco --dos de ellos 'in itinere'--; Córdoba, con cuatro --dos 'in itinere'--, y Almería, que cierra este ranking con tres accidentes laborales mortales.

ANDALUCÍA, A LA CABEZA EN ACCIDENTES MORTALES

En el conjunto del país, un total de 330 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los siete primeros meses del año, 54 menos que en el mismo periodo del año anterior, lo que implica un descenso en valores relativos del 15%, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

De estos fallecimientos, 255 se produjeron durante la jornada de trabajo, 45 menos que hasta julio de 2018, lo que supone un descenso porcentual del 15%. Los 75 accidentes mortales restantes registrados en entre enero y julio fueron siniestros 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), nueve menos que en igual periodo del año pasado (-10,7%).

Andalucía se situó en los siete primeros meses del año como la comunidad autónoma que acumula más de estos siniestros, por delante de Cataluña --con 57 accidentes mortales--, y Madrid (38).

Atendiendo a los sectores económicos, destaca la construcción como la que concentra 8.929 de los 56.063 accidentes de trabajo con baja registrados en jornada en Andalucía en los siete primeros meses del año.

Por detrás se sitúan los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca --con 8.211 accidentes con baja--; comercio al por mayor y por menor --7.686 accidentes--, y la industria manufacturera, que concentra 6.899 de estos siniestros.

Trabajo explica que desde principios de este año se ha modificado la definición de accidente mortal, de forma que se incluyen en ella todos los fallecimientos a consecuencia de un accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del siniestro, con independencia de la gravedad inicial. Los datos de accidentes mortales de 2018 con los que se comparan los datos de 2019 ya están adaptados a esta definición.

MÁS DE 257.000 ACCIDENTES CON BAJA EN ESPAÑA

De acuerdo con la estadística del Ministerio, hasta julio se contabilizaron en España, en total, 369.534 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 5% respecto al número de siniestros del mismo periodo de 2018.

Del conjunto de siniestros, 320.751 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 48.783 fueron siniestros 'in itinere'. Los primeros aumentaron un 5,6%, mientras que los segundos lo hicieron un 1,8%.

MÁS DE 18.492 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 369.534 siniestros con baja registrados hasta julio, 303.100 los sufrieron asalariados (+1,9%) y 18.942 correspondieron a trabajadores autónomos.

Desde el 1 de enero de este año la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y sólo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos. Por esta razón, Trabajo no ofrece datos comparables de accidentes de trabajadores por cuenta propia entre los ejercicios 2018-2019.

De los 18.942 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta julio, 17.651 se produjeron en el puesto de trabajo y 1.291 fueron siniestros 'in itínere'.

Por su parte, hasta julio se notificaron 416.445 accidentes laborales sin baja, 5.685 menos, lo que supone un descenso del 1,3% en comparación con el igual periodo de 2018.

La mayor parte de los accidentes laborales se producen por sobreesfuerzos físicos y choques o golpes contra objetos en movimiento o inmóviles.