Andalucía registró la cuarta menor subida salarial de España en 2024 con un 2,8%, 1,1 puntos menos que la media nacional

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SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los salarios subieron un 2,8% en Andalucía en 2024, lo que supone 1,1 puntos menos que la media nacional y sitúa a la comunidad a la cuarta por la cola en materia de subida salarial, solo por detrás de Castilla y León (2,3%), Cantabria (2%) y Asturias (1,8%), según el Índice de Precios del Trabajo (IPT) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, el incremento de 2024 amplía 0,2 puntos el experimentado en 2023, cuando los salarios subieron un 2,6%, pero 2,3 puntos menos que en 2022, cuando la subida alcanzó el 5,1%.

En el conjunto nacional, los salarios subieron un 3,9% en 2024, ampliando en 1,5 puntos el incremento que experimentaron en 2023, que fue del 2,4%.

Este indicador mide la variación del coste salarial que pagan los empleadores por el conjunto de empleos existentes, pero sin estar afectado por los cambios en la cantidad y la calidad de los puestos de trabajo.

De esta forma, se descuenta el efecto composición que se debe, entre otros factores, a los cambios en el número de horas trabajadas, al tipo de contrato, características de los trabajadores, su antigüedad y su promoción profesional.

Con el avance salarial del 3,9% registrado en 2024 se encadenan tres años consecutivos de alzas después de las subidas de 2023 (+2,4%), 2022 (+5,5%) y 2021 (+2,1%).

Los datos del IPT muestran que el salario subió en 2024 tanto entre las mujeres (+3,8%) como en los hombres (+3,9%), aumentó un 5,1% entre los contratados de manera temporal y un 3,7% en los indefinidos, y creció en todos los grupos de edad, especialmente entre los trabajadores de 25 a 34 años, donde se incrementó un 5,1%, y entre los menores de 25, donde subió un 5%.

Por actividades económicas, los mayores aumentos salariales en 2024 se dieron en las industrias extractivas (+5,8%), actividades profesionales, científicas y técnicas (+5,6%) e información y comunicaciones (+5,5%), mientras que los descensos más acusados correspondieron a Administración Pública (+2%), educación (+2,1%) y hostelería (+2,7%).