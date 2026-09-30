Andalucía reitera su rechazo a la nueva financiación "pactada" con ERC porque "rompe" con la "igualdad" entre españoles

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, comparece en el Pleno del Parlamento andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha reiterado este miércoles el rechazo del Gobierno andaluz al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda, al entender que "rompe" con la "igualdad" entre españoles que recoge la Constitución.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha comparecido en el Pleno del Parlamento para valorar dicho modelo de financiación autonómica que fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado 4 de septiembre, con los únicos apoyos de Cataluña y Canarias, y el rechazo de las comunidades autónomas de régimen común gobernadas por el PP.

Así lo ha remarcado la consejera andaluza de Hacienda, que ha incidido en denunciar que Andalucía lleva "17 años infrafinanciada, desde 2009", cuando entró en vigor el modelo de financiación que aún se aplica pese a estar caducado, y, "en términos de financiación por habitante ajustado", los andaluces recibieron en 2024, el último año liquidado del sistema de financiación, "193 euros menos con respecto a la media".

La consejera ha hecho hincapié además en señalar que, en 2024, Andalucía "recibió 286 euros menos por habitante ajustado" respecto a Cataluña, y ha advertido de que, "según los análisis de liquidación de Fedea, Andalucía acumula un déficit de financiación que podría superar los 20.000 millones de euros", algo que ha tildado de "insostenible".

La titular andaluza de Hacienda ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha perdido ocho años en ponerse a trabajar en una reforma del modelo de financiación", y ha llamado la atención acerca de que la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha sido ministra de Hacienda en casi toda esa etapa de gobierno, y "lideró" como consejera andaluza del ramo el acuerdo que suscribió en 2018 el Parlamento andaluz para reclamar una mejora de la financiación para Andalucía.

Carolina España ha censurado que el modelo que ha diseñado el Ministerio de Hacienda dirigido por Montero ha sido "pactado otra vez con Esquerra Republicana" de Cataluña, como el que comenzó a aplicarse en 2009, en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y "contraviene todo lo que ella misma defendía cuando era consejera de Hacienda" en la Junta de Andalucía.

En esa línea, la portavoz del Gobierno andaluz ha criticado que, "en cuestión de días", Montero "pasó de reclamar una reforma urgente del modelo de financiación para hacerlo más justo y equitativo" cuando era consejera, "a pensar que ya no era una prioridad", y "de exigir una negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera a imponer un modelo cocinado a espaldas de los territorios" entre el PSOE y ERC.

Carolina España ha aseverado que el modelo de financiación que el Gobierno llevó al CPFF el pasado 4 de septiembre "sólo satisface al independentismo, al separatismo", y "hasta las comunidades gobernadas por el PSOE han dicho que se trata del modelo más insolidario, más injusto y más desigual de la democracia española", ha subrayado citando al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

La consejera portavoz ha reiterado que la Junta de Andalucía "se opone" al modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda porque "se ha hurtado a las comunidades la posibilidad de participar en el diseño" de dicho instrumento que "va a condicionar la financiación de los servicios públicos" que se prestan a los ciudadanos.

Ha reiterado que se trata de un modelo "diseñado 'ex profeso' para beneficiar a Cataluña", y que "introduce mecanismos que generan desajustes", como la asignación del IVA de las pymes o el fondo climático.

Además, "rompe con el principio de solidaridad e igualdad entre españoles al tratarlos de diferente manera según el lugar donde residan", ha manifestado la consejera, quien también ha descartado la "ocurrencia" del Gobierno central "de tapar las insuficiencias del sistema" a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

"El FCI carece de dotación suficiente y su articulación depende de unos Presupuestos Generales del Estado pendientes de presentación", ha señalado en esa línea antes de agregar, además, que este fondo tiene una finalidad constitucional propia y se enfoca en inversiones para la convergencia territorial, por lo que "no es un mecanismo diseñado para financiar de manera ordinaria la sanidad, la educación o los servicios públicos esenciales".

En este contexto, la titular de Hacienda ha asegurado "no entender las prisas" del Gobierno de España por sacar adelante "este engendro". "No puede haber privilegio sin agravios. No puede haber beneficios para el independentismo sin que alguien pague la fiesta", ha concluido Carolina España.

PSOE-A AFEA "SECTARISMO" A LA CONSEJERA

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha espetado a la consejera de Hacienda que "pasará a la Historia por rechazar un sistema de financiación que puede incorporar al respaldo financiero" de Andalucía "5.500 millones de euros, por puro sectarismo" y por una "estrategia de confrontación ciega".

"Son incapaces de ver lo que objetivamente es bueno, simple y llanamente, porque viene de un Gobierno socialista", ha afeado Mario Jiménez a los representantes del Ejecutivo andaluz, de quien también ha criticado que "mienten por sistema" y "enfrentan territorios" siendo "anticatalanes", ha añadido antes de subrayar que el PSOE-A defiende el modelo de financiación aprobado por el CPFF porque "es bueno para Andalucía".

Por su lado, la parlamentaria de Adelante Andalucía María Victoria Serrano ha dedicado críticas tanto al PSOE como al PP en relación a la financiación que recibe la comunidad autónoma, y ha sostenido que "Andalucía no pide limosna", sino que "se cuente a todos los andaluces" a la hora de decidir los recursos que recibe, que "se midan los kilómetros y no las chinchetas", y que "el Fondo de Compensación sirva para lo que dice la Constitución, y que los pesos de la fórmula los pueda explicar a alguien sin sonrojarse".

Por su parte, el diputado de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha criticado que el Gobierno andaluz utiliza la financiación autonómica "para confrontar" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "no para aportar alternativas, sino para cumplir el mandato" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, algo que ha lamentado, porque el "verdadero debate" debería pasar por fortalecer "la defensa de un modelo para Andalucía que esté en la línea" de lo aprobado en el Parlamento en el año 2018, según ha opinado.

PP-A Y VOX CRITICAN EL MODELO

En representación de los grupos que sustentan al actual Gobierno andaluz de coalición, el diputado del PP-A Agustín Aguilera ha denunciado que María Jesús Montero, "al dictado" del líder de ERC, Oriol Junqueras, "ha diseñado a martillazos un sistema chapucero que maltrata a Andalucía sólo para pagar el peaje de mantener a Pedro Sánchez en el poder", y en esa línea ha advertido de que este modelo "mantiene y normaliza la infrafinanciación andaluza".

Finalmente, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha aprovechado este debate para denunciar que "el modelo de las autonomías es un modelo fallido", y que "los grandes beneficiados y causantes de la eterna discusión de la financiación autonómica, así como de la manera también de calcularla, han sido los partidos separatistas". En esa línea, ha concluido que "la financiación autonómica siempre será insuficiente si lo que se pretende es pagar las duplicidades de las autonomías, la inmigración ilegal, la corrupción, el chantaje y la traición de Pedro Sánchez".