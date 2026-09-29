Andalucía respeta las movilizaciones por la vivienda y sostiene que "van contra Sánchez": "Su política es un fracaso"

Archivo - La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, durante la visita a las obras de las nuevas viviendas protegidas del Distrito Universidad, a 8 de mayo de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha reprochado este martes al Gobierno central que no haya consultado con las autonomías el nuevo decreto de vivienda que se aprueba en el Consejo de Ministros. "No nos consultan, nos imponen".

En una entrevista en Canal Sur radio recogida por Europa Press, Rocío Díaz ha mostrado su respeto a las movilizaciones tras el caso de Mari Carmen en Madrid y ha sostenido que estas protestas "van contra Pedro Sánchez" porque "sus políticas son un fracaso absoluto".

La consejera ha lamentado la manera de trabajar del Gobierno. "No es de recibo lo que está ocurriendo. Las comunidades no hemos sido consultadas en cuanto a las medidas" que se recogen en el decreto. "No sabemos qué está negociando" con los socios de Gobierno para lograr aprobarlo en el Congreso de los Diputados.

En este punto, Díaz ha advertido de que "cualquier medida puede retraer el mercado, retirar pisos y subir el precio de los alquileres", en alusión a la recuperación de la renta antigua como mecanismo para que no se produzcan más casos como el de Mari Carmen.

Frente al "fracaso" de Pedro Sánchez, la consejera ha defendido que en Andalucía "llevamos a rajatabla nuestra política de vivienda", basada en la reducción de la burocracia y la construcción de más vivienda asequible. Sobre las medidas adoptadas en la comunidad, Díaz ha aludido al decreto de medidas urgentes que "puso el foco" en los suelos libres a fin de poder construir viviendas asequibles de la manera más rápida posible.

Se han sumado a este decreto 180 municipios "de todo color político", lo que evidencia, en palabras de la consejera, que la vivienda no es ideología sino "gestión, gestión y más gestión". En cuanto a los próximos presupuestos para 2027, la titular de Vivienda ha anunciado un "capítulo importante" de medidas para favorecer el acceso de los jóvenes a un pisos.