PSOE y Sumar alcanzan un acuerdo para aprobar el decreto de Vivienda en el Consejo de Ministros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación del acto ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, en La Moncloa, a 21 de septiembre de

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación del acto ‘IA360: plan para un despliegue responsable de la IA’, en La Moncloa, a 21 de septiembre de - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

PSOE y Sumar, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, han alcanzado un acuerdo para aprobar el real decreto de Vivienda en el Consejo de Ministros que se celebra este martes en La Moncloa, según han confirmado fuentes de ambas partes.

La reunión del Consejo de Ministros ha comenzado pasadas las 10.30 de la mañana, con una hora de retraso, por las negociaciones de última hora, pero finalmente han logrado un acuerdo y todos los ministros entraron a la reunión.

"Los partidos del Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar las medidas de vivienda y dar respuesta a las demandas de la ciudadana y avanzar en derechos", señalan desde el Gobierno sin entrar en más detalles sobre el contenido del pacto.

Los últimos escollos pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de reclamaciones del Sindicato de Inquilinos que promueve la acampada de protesta en La Puerta del Sol de Madrid.

A la reunión del Consejo han entrado todos los integrantes del Ejecutivo, por lo que no ha habido plantón de ministros de Sumar, como ocurrió la última vez que el Gobierno aprobó un real decreto sobre esta materia hace un semestre.

El socio minoritario consideraba entonces que las medidas incluidas eran poco ambiciosas y consiguió ampliarlas a base de presión. Sin embargo, el decreto decayó un mes después al no lograr los apoyos para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión los socialistas querían evitar esta situación y buscan un acuerdo de mínimos que consiga apoyos de todos sus socios de investidura, también de los más escorados a la derecha como PNV y Junts.