Andalucía sale del top nacional por calor salvo Almería, que supera los 42º el lunes y noches tórridas esta madrugada

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado temperaturas más leves este lunes a excepción de la provincia de Almería, donde se han contabilizado las máximas autonómicas en Albox, con 42,5º, y Garrucha, con 42,4º. De igual forma, la región del índalo ha vivido noches tórridas en la madrugada de este martes en Almería, con 28,9º; Cabo de Gata, con 28,5º, y El Ejido, con 27,2º.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press, durante el último día de la ola de calor en España --la más larga registrada desde 2022 por la Aemet-- la comunidad andaluza ha desaparecido del ranking nacional de municipios con valores más altos durante el día.

En este sentido, más allá de los dos municipios almerienses citados, le siguen muy de cerca Jimena de la Frontera (Cádiz) y Álora (Málaga), con 42,4º respectivamente; Huércal-Overa (Almería), con 42,3º, y Granada, con 42,1º. En contraposición, Murcia ha sido escenario de la temperatura más altas registrada durante este pasado lunes con 45,1 grados.

Por otro lado, pese a que la ola de calor haya terminado de manera generalizada durante este pasado lunes en toda España, los avisos por altas temperaturas en Andalucía sigue activados a nivel naranja en la zona de Sol y Guadalhorce en Málaga, y a nivel amarillo en la Axarquía malagueña, así como la zona del levante almeriense.