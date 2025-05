Por Andalucía señala a Marbella ante "supuesta preocupación" de Moreno por el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, se ha cuestionado este miércoles "la supuesta preocupación" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por los problemas de seguridad en el Campo de Gibraltar a cuenta del narcotráfico y las exigencias que planteó al Gobierno ante una visita de una comisión de diputados del Parlamento Europeo para evaluar las condiciones de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento, tras reunirse con una representante de colectivos saharauis, Nieto ha sostenido que la reacción de Moreno fue "una valoración muy poco afortunada" sobre esos problemas en la comarca gaditana, a quien ha recriminado que "lo focalizara" en el Campo de Gibraltar, por cuanto ha replicado ese planteamiento señalando que "nosotros estamos muy preocupados porque la alcaldesa de Marbella (Ángeles Muñoz) siga siendo alcaldesa".

Nieto, quien ha lamentado "los términos políticos tan cínicos" de Moreno en su "loa encendida" hacia las Fuerzas de Seguridad por cuanto eludió a que ahora hay más policías que "cuando el Partido Popular gobernaba", ha sostenido que en el Partido Popular "han puesto de presidente de su partido a un amigo de narcos" y a esto ha añadido que "la economía criminal en Marbella tiene un rosario muy bien relatado por todos ustedes".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha sostenido sobre Ángeles Muñoz que tiene "una causa judicial muy conocida", así como que sobre su figura pesa el origen de "un patrimonio del que no puede confesar cuál es su verdadera procedencia", al tiempo que ha esgrimido "los antecedentes judicializados del que era su esposo y del que es su hijastro".

"Por tanto, menos aspavientos con el narcotráfico, menos estigmatizar nuestra tierra", ha sostenido Nieto, quien ha considerado sobre el Campo de Gibraltar que se trata de "un suelo de frontera con unas profundas desigualdades materiales" que ha imputado a la Junta de Andalucía por el hecho de que "no sólo no atiende, sino que engaña diciendo que va a invertir para solucionarla y luego no hace nada".

"El que debiera estar preocupado y debiera estar tomando medidas es él que pertenece a un partido, reitero, presidido por un amigo de narco", ha continuado afirmando la portavoz de Por Andalucía en velada alusión a Alberto Nuñez Feijóo, antes de remarcar de nuevo la circunstancia de "una alcaldesa con un patrimonio que está a todas luces, todo lo indica, vinculado con el narcotráfico".

Nieto ha instado a Moreno, a quien ha recordado "los cuatro cargos que él tiene imputados", en alusión a los exgerentes y actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a que "tome medidas con la corrupción doméstica si quiere ser creíble".