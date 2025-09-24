Por Andalucía sitúa como "un paquetito de anuncios para un año de elecciones" la deducción fiscal de gastos veterinarios

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado este miércoles que el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la inclusión de una deducción fiscal por los gastos veterinarios de los propietarios de mascotas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2026 se trata de "un paquetito de anuncios para el año que viene que hay elecciones", por lo que ha hablado de "empacho" y ha auugurado que "esto será imposible de soportar de anuncios para el año que viene".

En rueda de prensa en el Parlamento, Nieto ha resumido la iniciativa que anunció este martes Moreno, que facilitará una deducción de un máximo de 100 euros en la cuota autonómica del IRPF por ese gasto veterinario, con un "lo de la mascota es el enésimo anuncio vacío", antes de advertir de que "quien tenga mascota que no se dé por aludido" al reclamar entonces un debate sobre la prestación de "un servicio público veterinario".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha recriminado a Moreno que "falta una estrategia de protección de lo público, que él no tiene" con el reproche de fondo de seguir una hoja de ruta que ha descrito como "la merma de la prestación de un servicio público de calidad".

Nieto ha reflexionado sobre la política fiscal del Gobierno andaluz al calor de ese anuncio de una nueva deducción en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta para plantear que se traduce en "un boquete anual de 1.000 millones" en la recaudación autonómica.

Se ha mostrado convencida de que si "se está recaudando más es porque la economía va muy bien, hay más andaluces trabajando, cotizando, hay más consumo, hay más dinamismo a pie de calle", por lo que ha señalado que "hay más recaudación de impuestos que él no ha tocado" y que "lo que ha tocado él boquete se enjuaga" con los recursos que transfiere el Estado por vía de las dos mayores figuras tributarias como son el IRPF y el IVA.

EXPEDIENTE DE GARCÍA CAPARRÓS: "RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE PSOE Y PP"

La portavoz de Por Andalucía y dirigente de IU Andalucía se ha pronunciado también sobre la reforma aprobada este martes del acceso al Archivo del Congreso de los Diputados, que incluye información del periodo preconstitucional y puede alumbrar información sobre la muerte de Manuel José García Caparrós tras recibir un disparo el 4 de diciembre de 1977 en la manifestación que hubo en Málaga en demanda de la autonomía para Andalucía.

Nieto ha hablado de "la alegría que tenemos de que por fin se vaya a conocer los pormenores del asesintato de García Caparrós, de todo lo que rodeó a aquel día funesto", para lamentarse de que "lleva mucho años silenciado", reivindicar "el papel de IU incansable sobre aquellos papeles que se debía haber resuelto hace muchos años", antes de apuntar hacia "la responsabilidad compartida de PSOE y PP" y a sus sucesivos gobiernos en tanto "nunca quisieron desbloquear que estos papeles vieran la luz sobre la autoría del asesinato".

La portavoz de Por Andalucía se ha preguntado "qué decirles del Partido Popular, de Moreno Bonilla", por cuanto le ha reprochado que hubiera "un acuerdo parlamentario aprobado con los votos del PP, aquí en esta Cámara" y este martes en la Mesa del Congreso esa decisión de facilitar el acceso a información "no haya tenido apoyo en el Congreso", por lo que le ha criticado a Moreno que "este hombre que habla de todo guarde silencio sobre sus compañeros votando en contra".

"No es el García Page del PSOE", ha afirmado Nieto sobre Moreno en un paralelismo sobre el rol crítico que desempeña el presidente de Castilla La Mancha sobre la dirección federal del PSOE, por cuanto ha sostenido que Moreno se muestra "cuadrado y firme a todo lo que se le ocurra a Génova y Feijóo", de manera que "no le van a ver cambiar ni una coma a la factoría de Génova, por muy mal que lo deje".

"Es una persona débil en el entorno de su partido, es una persona incompetente o incapaz, ni pinta mucho ni puede mucho", ha ahondado Nieto en su retrato sobre el papel de Moreno en su partido.