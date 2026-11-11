Andalucía sube a un 4% las ausencias del profesorado por la huelga del 11N en los colegios e institutos andaluces

Imágenes de las movilizaciones de los sindicatos con motivo de la huelga general 11N. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los colegios e institutos públicos dependientes de la Junta de Andalucía han abierto sus puertas "con normalidad" este miércoles, registrando un total de 4.214 ausencias del profesorado sobre una plantilla total de 108.827, lo que representa el 3,9% de seguimiento de la huelga convocada. Son datos registrados por las direcciones de los centros educativos en la plataforma Séneca a las 12,30 horas de este mediodía. La jornada empezó con un seguimiento del 1,2%, según trasladó la propia Junta.

Por enseñanzas, 2.791 ausencias corresponden a los centros de Infantil y Primaria (6,2%); 1.280 a institutos de Secundaria (2,3%); 104 a residencias escolares (2,1%) y 39 a centros de Adultos (1,8%). Por provincias, Málaga registra 1.205 docentes en huelga de 19.443 (6,2%), en Granada son 701 de 12.315 (5,7%), en Sevilla son 867 de 23.835 (3,6%), en Almería son 510 de 11.363 (4,5%), 324 en Córdoba de 10.186 (3,2%), 267 en Cádiz de 15.362 (1,7%), 185 en Jaén de 8.662 (2,1%) y 155 en Huelva de 7.661 (2%).

Por lo que respecta al personal no docente, sobre una plantilla de 21.291 profesionales no han acudido a su puesto de trabajo 281, lo que representa el 1,3%, según datos registrados a las 12,30 de este mediodía. En materia de educación, los servicios mínimos contemplan la presencia de un miembro del equipo directivo en los centros docentes de enseñanza no universitaria, además de entre uno y tres docentes adicionales en función del número de alumnos menores de edad, y un auxiliar de cocina o un personal asistente en restauración (una persona en cocina) para atender los comedores. Se establecen igualmente dotaciones específicas para escuelas infantiles, residencias escolares y centros específicos de educación especial, así como para la atención de las necesidades esenciales del alumnado.