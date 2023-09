Andalucía suma 15 muertes por violencia machista en 2023 tras los crímenes de Sevilla y Villanueva del Arzobispo (Jaén)

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las víctimas mortales por violencia machista en Andalucía en lo que va de año ha ascendido este lunes a 15 tras confirmarse los casos de una mujer de 46 años en Sevilla, asesinada presuntamente a manos de su ex pareja, y el de otra de 52 años en el municipio jiennense de Villanueva del Arzobispo (Jaén), cuyo cuerpo fue hallado junto al de un hombre en un domicilio de la localidad, ambos con heridas de arma de fuego.

Así lo ha indicado la Delegación contra la Violencia de Género en su cuenta de Twitter. La víctima de Sevilla tenía una hija y un hijo mayores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La falta de denuncias se da también en el caso de la mujer de Jaén, que no tenía ni hijas ni hijos menores de edad. Tras estas confirmaciones, el número de víctimas en 2023 supera ya en cuatro las once mujeres asesinadas por violencia de género que se registraron el pasado año en la comunidad andaluza.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha trasladado su apoyo a los familiares de las víctimas, ha pedido a "todas las administraciones, instituciones y a la sociedad, en general, que todos juntos combatamos firmemente el cuestionamiento de la lucha contra la violencia de género porque no podemos permitirnos estas cifras demoledoras y muy dolorosas en una sociedad democrática como la nuestra".

"La educación y la unión de las fuerzas de progreso son fundamentales para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y no podemos dejar que calen mensajes que blanquean estos asesinatos", ha reafirmado el delegado del Gobierno, quien ha destacado que "este Gobierno va a seguir legislando para luchar contra la violencia de género, destinando recursos para que todos los municipios formen parte de este frente contra el machismo y no dejando grieta alguna por la que pueda colarse el más mínimo atisbo de desigualdad".

Estos dos casos elevan a 15 las víctimas mortales por violencia de género en la comunidad tras confirmarse el pasado 25 de agosto el caso de una mujer de 63 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en Chipiona (Cádiz). Tan solo 24 horas antes se confirmó el de otra mujer de 39 años en Motril (Granada), cuya muerte se descubrió el pasado 6 de mayo tras un siniestro en la carretera en Villamena, en el área metropolitana de Granada. Su marido, un guardia civil de 41 años que viajaba con ella, se quitó la vida unas 12 horas después en su piso.

Asimismo, el 9 de agosto se confirmó el asesinato de una mujer de 31 años en Pozoblanco (Córdoba) a manos de su pareja, que se quitó la vida. La víctima tenía tres hijas menores de edad. Dos días antes, el 7 de agosto, se confirmó el asesinato de una mujer de 27 años en el barrio de Pescadería, en la capital almeriense. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía una hija y dos hijos menores de edad.

Previamente, el pasado 31 de julio, también se confirmó el asesinato de una mujer de 22 años en Utrera (Sevilla) presuntamente a manos de su pareja. La víctima no había solicitado ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento de Utrera en relación con presuntos malos tratos y tampoco constan denuncias suyas en el sistema VioGén.

Pocos días antes, el pasado 20 de julio se confirmó el asesinato de una mujer de 54 años en Humilladero (Málaga) como un caso de violencia de género. En este caso, sí había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, pero no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni de la red de Centros Municipales de Información a la Mujer de la provincia.

En el mes de mayo, en concreto, el día 18 se confirmó como violencia de género el asesinato a puñaladas de una mujer de 28 años en Torremolinos (Málaga) a manos de un hombre que fue detenido. No existían denuncias previas contra el agresor.

En el mismo mes de mayo, concretamente el día 3, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó como caso de violencia de género el asesinato de una mujer de 39 años de nacionalidad rumana en Jerez de la Frontera (Cádiz) a manos de un hombre que fue detenido tras denunciar la muerte, era un caso de violencia de género. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Un mes antes, el 4 de abril, se confirmó igualmente como violencia de género el asesinato de otra mujer de nacionalidad rumana presuntamente a manos de su expareja en Palos de la Frontera (Huelva), el cual era detenido horas después. Tampoco existían denuncias previas.

Además, el 1 de marzo se confirmaba como violencia de género el asesinato por arma de fuego de una joven de 17 años en el municipio de El Rubio (Sevilla) presuntamente a manos de su expareja, y el 3 de febrero otro asesinato de una mujer de 64 años cuyo cuerpo fue hallado en un domicilio de La Línea de la Concepción (Cádiz) junto al de un hombre con heridas por arma de fuego.

Asimismo, el pasado 13 de enero se tenía confirmación del caso de una mujer de 46 años asesinada por su expareja en Marbella (Málaga) y cuyo cadáver sin cabeza ni manos fue hallado flotando en el mar unos días antes. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por último, el 9 de enero se confirmaba como violencia de género el caso de otra mujer de 46 años presuntamente asesinada por su pareja en El Puerto de Santa María (Cádiz), el primero de 2023 en Andalucía. La víctima no había interpuesto denuncias previamente contra su presunto agresor, de 40 años, que tenía antecedentes por violencia de género por otra pareja anterior.

42 MUJERES EN TODA ESPAÑA

Con la confirmación de estos dos casos de las provincias de Sevilla y Jaén la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España ha aumentado a 42 en 2023 y a 1.226 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.