Andalucía se suma con 4.000 firmas a la petición de CCOO de un Pacto de Estado por la Industria y una nueva Ley.

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado ante el Ministerio de Industria 50.000 firmas que ha recogido de los trabajadores del sector para pedir un Pacto de Estado por la Industria y una nueva ley, una solicitud que ha acompañado con 17 concentraciones en varios puntos de España que en el caso de Andalucía se ha producido ante la Delegación de Gobierno, donde se ha hecho entrega de 4.000 rúbricas.

El sindicato ha apuntado en un comunicado que pide al Ministerio de Industria que "saque del cajón las bases del Pacto Estado, que aparque su empeño por la unilateralidad y que garantice la concertación social, a través del trámite parlamentario de la Ley de Industria y del reglamento que la desarrolle".

Al resto de grupos parlamentarios el sindicato les ha reclamado "responsabilidad para reindustrializar la economía y fortalecerla ante las incertidumbres". El secretario general de CCOO de Industria de Andalucía, José Hurtado, ha defendido que el Pacto de Estado "tiene que ser integral, sin dejar a ningún territorio atrás, y garantizar una industria de futuro, sostenible y con poder adquisitivo".

"En Andalucía estamos a la cola salarialmente hablando respecto al resto del Estado, debido a que la industria en Andalucía está cada vez más vacía y desierta, y la poca que queda está perdiendo poder adquisitivo y ganando precariedad. Necesitamos una industria que recupere salarios dignos y que sea totalmente soberana".

Las 50.000 firmas recopiladas por CCOO, se han entregado en en las delegaciones del Gobierno de todo el país. De ellas, casi 4.000, proceden de Andalucía.

Asimismo, se han llevado a cabo 17 concentraciones para exigir un Pacto de Estado por la Industria y una nueva Ley. En el caso de Andalucía, la concentración, en la que han participado la secretaria de Política Institucional y Comunicación de CCCO de Andalucía, Nurai Martínez; y José Hurtado, ha tenido lugar ante la Delegación de Gobierno.

"El Ministerio de Industria tiene en el cajón del olvido esas bases del Pacto de Estado y actúa unilateralmente. Recientemente presentó un anteproyecto de Ley de Industria que nacía ya cojo, al no recoger la voz de los trabajadores y trabajadoras", explican desde el sindicato.

CCOO ha dejado claro que "si el Ministerio de Industria no cambia de actitud, continuarán las concentraciones, hasta que no tengamos encima de la mesa políticas concretas, construidas desde la concertación social, porque sin industria no hay futuro. Urge reindustrializar el país".

Según apunta el sindicato, "en España el peso de la industria en el PIB todavía es escaso. Aún está lejos del deseado y necesitado 20%, y en Andalucía estamos a la cola con tan solo un 8%. Pero no sirve una reindustrialización a cualquier precio. Sólo a través de la soberanía industrial, que no depende de terceros, y de una industria con alto valor añadido, será posible fortalecer los cimientos sociales y económicos. Andalucía precisa de ese Pacto de Estado por la Industria, que tenga la participación de los agentes sociales, y CCOO quiere estar ahí".