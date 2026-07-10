Andalucía suma ocho asesinatos machistas en 2026 al confirmarse el caso de Mijas (Málaga), el tercero en diez días

Archivo - Señal contra la violencia de género en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de ocho asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 61 años cuyo cadaver ha sido encontrado en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia. Sin embargo, no ha sido confirmada como víctima de violencia de género. Con ello, la provincia malagueña registraría su cuarta víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido el pasado viernes 3 en el Rincón de la Victoria.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 28 en 2026 y a 1.369 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por Europa Press.

Según datos del departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se trataría del octavo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana, con cinco casos; y las regiones de Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Mijas, ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén. Las dos mujeres, madre e hija, cuyos cadáveres han sido encontrados en la madrugada de este miércoles en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentan heridas por arma blanca.

Los hechos han tenido lugar sobre las sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas han resultado fallecidas en el incendio.

RINCON DE LA VICTORIA, CASO ANTERIOR

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga) y las octavas y novenas corresponden a este suceso.

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El penúltimo ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el último caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).