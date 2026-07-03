Andalucía suma siete asesinatos machistas en 2026 tras confirmarse el último caso en Rincón de la Victoria (Málaga)

Archivo - Personas portan pancarta con lema 'Vivas nos queremos' durante la manifestación convocada por el 8M en imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de siete asesinatos por violencia machista tras confirmarlo como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 35 años de El Rincón de la Victoria (Málaga) tras hallar este miércoles su cuerpo con signos de apuñalamiento y ahogamiento en un pozo cerca de la autovía. Con ello, la provincia malagueña registraría su tercera víctima mortal por violencia de género en lo que va de año junto con el crimen ocurrido en Málaga capital el pasado mes de junio.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 27 en 2026 y a 1.366 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por Europa Press.

Según datos del departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se trataría del séptimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana, con cinco casos; y las regiones de Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Galicia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Málaga, ni la víctima ni su pareja estaban incluidos en el sistema Viogén, pero "sí estaban dentro del sistema por parejas anteriores". El hallazgo de este cuerpo se enmarca en una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. El cadáver fue encontrado en el interior de un pozo cerca de una zona conocida como Cortijo Blanco y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicarle la autopsia.

Efectivos de la Guardia Civil fueron los encargados de sacar el cuerpo de la mujer, cuya desaparición se venía investigando por parte de la Policía Nacional tras la denuncia de un familiar al desconocerse su paradero.

El cadáver presenta inicialmente signos de apuñalamiento y ahogamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación. Está decretado el secreto de las actuaciones.

En el marco de la operación se han detenido a tres personas, entre ellas la que era su pareja que, según fuentes consultadas por Europa Press, ha confesado los hechos.

MAIRENA, CASO ANTERIOR

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y esta séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga).

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El último ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años.