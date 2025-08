Andalucía supera los 50 ahogamientos tras sumar 13 muertes en julio y encabeza el ranking a nivel nacional en 2025

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registró 13 ahogamientos en el pasado mes de julio, posicionándose como la segunda comunidad autónoma con más incidentes de este tipo, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que tuvo 22. Sin embargo, en el cómputo total del año, Andalucía lidera la lista con 52 muertes por ahogamiento.

Los datos han sido trasladados por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo en base al Informe Nacional de Ahogamientos, consultado por Europa Press, que señala que las regiones con más fallecidos en este mes tras la Comunidad Valenciana y Andalucía han sido Cataluña, también con 13, y Galicia con ocho.

Del total de fallecidos en julio en España (92) en espacios acuáticos, 84 han sido hombres y ocho mujeres, lo que eleva a 249 y 54, respectivamente, las cifras acumuladas desde el inicio del año. La mayoría de víctimas mortales son de nacionalidad española.

De los fallecidos en todo el año, hay que lamentar que 32 eran menores de edad, de las cuales nueve han perdido la vida solo en el mes de julio. A pesar de la cifra de menores, el grupo de edad que acumula un mayor número de fallecidos es el comprendido entre los 45 y los 74 años, con un total de 105 víctimas en todo lo que va de año.

Por último, en el acumulado del año a nivel nacional, en 152 casos no procedía contar con servicio de socorrismo en el momento del incidente, pero en 121 sí y no lo había y en 30 sí se contó con este servicio. Solo en el mes de julio, en 33 incidencias no procedía, pero en 45 sí y no lo había y en 14 casos sí se pudo contar con este servicio.