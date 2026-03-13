El Hospital Virgen Macarena de Sevilla homenajea en un acto a profesionales jubilados en 2025

Acto de homenaje a los profesionales sanitarios jubilados en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado este viernes un emotivo homenaje a los 178 profesionales que se jubilaron durante el último año.

Según una nota remitida por la Junta, el evento, celebrado en el Aula Magna del centro hospitalario, ha contado con la participación de la dirección del centro hospitalario y la intervención del director gerente, Miguel Ángel Colmenero, que ha ofrecido unas palabras de reconocimiento a "la dedicación y esfuerzo que, durante su larga trayectoria y en cada una de sus facetas profesionales, han ofrecido los profesionales jubilados este año".

La ceremonia ha contado con un espacio de coloquio donde representantes de las distintas categorías de los profesionales jubilados han podido compartir reflexiones y experiencias de su etapa activa y de la nueva etapa que acaban de estrenar.

Además, se ha contado con la interpretación de varias piezas musicales por parte del violinista Gabriel Dinca que ha aportado un toque especial al homenaje. Igualmente, en el acto, han participado representantes de la Fundación Abades que han querido también obsequiar a los profesionales jubilados del Hospital Universitario Virgen Macarena.