Andalucía supera las 620 incidencias por la borrasca, aunque sin afectaciones en la noche y primeras horas del sábado

Sevillanos protegiéndose de la lluvia y el viento, protagonistas de la jornada de hoy con avisos naranja y amarillo en gran parte de Andalucía. A 13 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

Andalucía ha superado las 627 incidencias relacionadas con el temporal, aunque sin afectaciones destacadas relacionadas con el mismo durante las últimas horas de este viernes y las primeras de la jornada de este sábado, 15 de noviembre, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La mayoría de las mencionadas incidencias se han debido a anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como las anomalías en la red secundaria de carreteras por balsas de agua. También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales.

Por su parte, las provincias de Sevilla, con 196 incidencias, Huelva, con 193, y Cádiz con 137 vuelven a ser las que han registrado un mayor número de incidentes por el temporal, aunque también se han contabilizado casos en menor medida en Málaga, con 57, y en Córdoba, que ha acumulado 30.

En este sentido, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido en la necesidad de mantener las precauciones y la prudencia ante los avisos naranjas por lluvias que siguen activos hoy sábado en Sevilla, Cádiz y Huelva.

"Aunque la madrugada y las primeras horas de la mañana hayan sido tranquilas, no debemos bajar la guardia", ha señalado Sanz, y ha recalcado que, ante el paso del temporal por Andalucía, "los ciudadanos podemos colaborar siendo prudentes y siguiendo las recomendaciones del 112, que salvan vidas".

Durante la jornada del pasado viernes, 14 de noviembre, el temporal originó en Andalucía más de 350 nuevos avisos, con especial incidencia en Huelva, Sevilla y Cádiz, especialmente a partir del mediodía cuando se incrementó la intensidad de las precipitaciones.

Cabe enmarcar que este sábado están activos los avisos naranjas por lluvias en comarcas de las provincias de Huelva (Andévalo y Condado, y Litoral), Sevilla (Campiña) y Cádiz (Litoral y Campiña), a partir de las 10,00, 14,00 y 16,00 horas, respectivamente, hasta las 20,00, 22,00 horas y medianoche.

El resto de las provincias también están afectadas por avisos amarillos por lluvias, tormentas, viento o fenómenos costeros, salvo en Almería que permanece sin niveles de riesgo.