Andalucía supera las 625 incidencias por la borrasca y las últimas horas transcurren "con normalidad"

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que durante la noche han sido unas cien incidencias las gestionadas por el sistema Emergencias 112 Andalucía en relación con la borrasca Claudia, por lo que, en total desde el comienzo del temporal ascienden a 627.

Sanz, que ha inaugurado en Málaga la Unidad de Investigación Clínica Fase II-III, correspondiente a los ensayos clínicos, ha recordado que "estamos en una fase todavía intensa de la borrasca Claudia, que afecta desde el jueves toda la zona occidental con intensas precipitaciones, tormentas y fuerte viento". Además, ha valorado que las últimas horas "han transcurrido con normalidad, no hay incidencias destacadas".

En concreto, ha precisado que esta noche han sido alrededor de un centenar de avisos coordinados por el 112 Emergencias de Andalucía, lo cual elevan durante la borrasca Claudia a un total de 627 incidencias las gestionadas desde el jueves, que se inició la borrasca.

Sanz ha recordado que las provincias más afectadas son Sevilla, Huelva y Cádiz, aunque la incidencia también en Málaga, "sin hechos destacables, está siendo importante". Al respecto, ha precisado que en Málaga han sido 57 incidencias gestionadas desde que se inició la borrasca.

Por otro lado, en relación con el carácter de las incidencias, el consejero ha destacado las anegaciones del viario, bajos, sótanos, vivienda; así como el desprendimiento y caídas de ramas, elementos de mobiliario urbano; e incidencias en la red secundaria de carreteras.

"Pese a que la noche y la madrugada han estado tranquilas", Sanz ha trasladado "un mensaje de prudencia, de responsabilidad a la ciudadanía de precaución máxima".

Al respecto, ha recordado que "tenemos de nuevo aviso naranja, es decir, peligro importante en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz y tenemos amarillo en Córdoba, Málaga y Granada, donde el peligro es más moderado, pero no hay que desestimarlo".

Andalucía mantiene activada la fase de preemergencia del Plan de Emergencias ante el Riego de Inundaciones y desde la Agencia de Emergencia de Andalucía "estamos siguiendo minuto a minuto la evolución de este episodio", ha señalado.

En este sentido, Sanz ha insistido al llamamiento a la ciudadanía de colaboración "llamando al 112 o accediendo a las plataformas oficiales de recomendaciones, porque esas recomendaciones del 112 salva vidas y evita situaciones de graves consecuencias".

Así, ha reiterado el que "nadie cruce por zonas anegadas porque no conoce cuál es la magnitud de la profundidad" y "es preferible dejar los viajes para mejor ocasión, salvo que sean estrictamente necesarios, especialmente en aquellas zonas con aviso naranja".

"Si hay que viajar por necesidad, lo ideal es informarse del estado de las carreteras por las que vamos a pasar y seguir las indicaciones de los paneles informativos y, por supuesto, ante cualquier emergencia llamar al 112", ha concluido.