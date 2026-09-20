Andalucía supera en agosto los 1,5 millones de pasajeros internacionales, un 12,3% más que en 2025

Archivo - Salida masiva de cientos de pasajeros en el comienzo de la primera quincena del mes de julio a diferentes destinos internacionales desde el aeropuerto Costa del Sol de la capital, a 1 de julio de 2022 en Málaga (Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado el mes de agosto con un incremento del 12,3% en el número de pasajeros en los aeropuertos internacionales al superar los 1,5 millones de viajeros extranjeros, según datos publicados por Turespaña. Con esta nueva subida, la comunidad acumula desde enero más de 10,3 millones de turistas internacionales, un 8,9% más que en los ocho primeros meses de 2025.

Según ha informado el Gobierno en una nota, en todo el país, los pasajeros aéreos internacionales que han llegado a España en el mes de agosto ascienden a 12,3 millones, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al mismo mes del año anterior. El 85,7% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 5,7% más que en agosto de 2025.

Desde América llegó el 5,8%, con un incremento del 3,9%. Por su parte, los procedentes de Asia aumentaron un 2,8%. En los primeros ocho meses del año, España recibió 79,3 millones de pasajeros internacionales registrando un incremento del 5,2% respecto al mismo periodo de 2025. Esto supone alrededor de 3,9 millones de llegadas adicionales.

En agosto, el flujo de pasajeros internacionales desde los principales mercados, Reino Unido e Italia crecieron frente a Alemania y Francia que disminuyeron. Destacó la notable subida interanual de Polonia y Bélgica. Estados Unidos desacelera el volumen de llegadas respecto a meses anteriores.

En la diversificación de mercados (capítulo 'Resto de países') destacan por el incremento de llegadas de pasajeros internacionales China, Japón y Canadá. Los principales países Iberoamericanos registraron incrementos, destacando Brasil.

PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,9 millones de pasajeros internacionales, lo que supone el 23,7% del total del flujo de llegadas, con un avance interanual del 7,5%.

Baleares fue su principal destino, con una cuota de alrededor 26% del total, y un avance del 3,1%. Le sigue Canarias con una cuota del 20%. Todas las comunidades excepto Galicia y el Principado de Asturias incrementaron notablemente la recepción de llegadas este mes de agosto.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros en agosto (12,5% del total), con un descenso interanual del 1,4%, que afectó en gran medida a Baleares y Canarias con cifras de 10.000 pasajeros menos; por el contrario, la C.Valenciana y el País Vasco reflejan un notable aumento de llegadas.

Desde Italia llegaron 1,3 millones de pasajeros internacionales, el 10,6% del flujo recibido en agosto, registrando un crecimiento interanual del 7,7%, un incremento que benefició a todas las comunidades con la excepción de Canarias, Cataluña, Cantabria y el P.de Asturias que retrocedieron moderadamente.

Destacaron los aumentos de la C.Valenciana con más de 30.000 pasajeros adicionales, Andalucía y el País Vasco también registraron notables aumentos de dos dígitos.

Francia emitió 820.748 pasajeros, el 6,7% del total y un retroceso del 1% interanual; retroceso que perjudicó principalmente a Cataluña y la C.Valenciana con descensos de dos dígitos. Baleares con una cuota del 25,2% de llegadas fue el principal destino de este mercado.

Los 502.964 pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,1% del total en agosto, y experimentaron una disminución del 0,7%, debido en gran medida al descenso en Baleares. Las principales receptoras fueron la C. Valenciana y Cataluña, aglutinando el 41,2% de las llegadas.

PRINCIPALES COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE DESTINO

En agosto las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 96,8% del total de llegadas. Además, todas registraron aumentos.

La Comunidad Valenciana registró una notable subida de dos dígitos (12,5%) y Canarias la que creció con más moderación (0,9%). En el epígrafe 'Resto de comunidades' destaca, de nuevo, el País Vasco por volumen de llegadas y por su expansión de dos dígitos En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista en agosto, recibiendo 2,4 millones de pasajeros, un 4,6% de crecimiento interanual.

El aeropuerto de Barcelona se sitúa en segundo lugar, con 2,2 millones de pasajeros, un 5,9% más. Interanualmente, el aeropuerto que más crece es el de Valencia, con un aumento del 13,4%.