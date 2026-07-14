Archivo - Andalucía, tercera comunidad con el coste económico más alto por absentismo laboral con 7.410 millones de euros - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group, ha publicado este martes la decimoquinta edición del Informe Adecco sobre empresa saludable y gestión del absentismo. En 2025, la tasa media de absentismo en España alcanzó el 7,6% de las horas pactadas, máximo histórico de la serie y 0,34 puntos porcentuales por encima de 2024. El componente de incapacidad temporal explica la mayor parte del fenómeno, pues representa cerca del 78% del absentismo total y alcanza una tasa del 5,95%, también máximo de la serie. En el caso de Andalucía, su tasa fue la quinta más reducida, con un 7,2%, aunque crece interanualmente cuatro décimas. Este absentismo laboral en Andalucía se traduce en un coste de 7.410 millones de euros, el tercero más elevado de España tras Cataluña y Madrid.

En el resto de comunidades autónomas, el País Vasco, Canarias y Cantabria registraron las tasas más altas de absentismo en 2025, todas ellas con un 9,6% de media. En términos interanuales, el mayor incremento entre estas tres comunidades se produjo en Cantabria, con un 1,3% más, que además supone el mayor incremento de todo el conjunto autonómico), seguida de Canarias, con 0,6% más y el País Vasco, con 0,2%. En el extremo opuesto se sitúan Baleares, con la tasa más baja, aunque crece ligeramente, del 6,2% (+0,3%), seguida de la Comunidad de Madrid, con un 6,6% (+0,3%), y La Rioja, con un 6,7% (-0,3%), según los datos del estudio recogidos en una nota.

Traducido a euros, el absentismo costó a la economía española 59.109 millones de euros el pasado año. La cifra crece un 11,7% sobre 2024 y casi duplica la de 2019 (30.171 millones), reflejando tanto el aumento de la tasa como el encarecimiento del coste laboral. El informe constata que España afronta 2026 con el absentismo en "niveles históricamente elevados". Como novedad, el estudios también analiza el absentismo en términos de coste. En este sentido, las comunidades autónomas donde el absentismo tiene un mayor impacto económico fueron Cataluña, con 11.557 millones de euros; la Comunidad de Madrid, con 10.290 millones; y Andalucía, con 7.410 millones (el tercer mayor gasto a pesar de tener la quinta tasa de absentismo más baja). Por el contrario, los menores costes se registraron en La Rioja, con 332 millones de euros; Cantabria, con 838 millones; y Extremadura, con 839 millones.

Para Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, el "problema" del absentismo requiere "mirar más allá de las bajas laborales pues son muchas las causas profundas detrás de esta alta tasa: envejecimiento de la población activa como algo estructural y no coyuntural, el cuidado de la salud mental de manera reactiva y no preventiva, una mayor duración de los procesos de incapacidad temporal por la presión sanitaria creciente (saturación de la atención primaria, listas de espera mayores), la persistencia de condiciones físicas exigentes en determinados sectores, y una coordinación insuficiente entre sistema sanitario, mutuas y empresas".

Para Arcas, "la elevada tasa de absentismo observada en 2025 (y avance de 2026) debe interpretarse como el resultado de una interacción compleja entre factores empresariales, demográficos, sanitarios y organizativos. La mejora de la productividad y la reducción sostenible del absentismo exigirán un enfoque integral que incluya reformas en la gestión de los servicios públicos de salud, una mayor coordinación institucional y una apuesta decidida por la prevención y la salud laboral. Sólo así será posible abordar un problema que ya se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales de la economía española".

El análisis por sectores confirma que en 2025 la industria es la actividad con mayor tasa de absentismo del país, con un 8,18%, seguida por los servicios, con un 7,62%, y, a cierta distancia, por la construcción, con un 6,25%. Los tres sectores registran aumentos respecto a 2024: +0,34 puntos porcentuales en la industria, +0,33% en los servicios y +0,43% en la construcción, en línea con el incremento del conjunto nacional, que pasa del 7,27% al 7,61%.