Andalucía traslada a la sectorial de Transportes sus reivindicaciones y espera que el Ministerio le aporte "información"

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, en Granada. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID/SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha acudido este martes, 28 de julio, a la conferencia sectorial de Transportes convocada en Madrid con el objetivo de trasladar en ella las "reivindicaciones" que la comunidad autónoma tiene en esta materia, y con el deseo de que el ministerio que dirige Óscar Puente le aporte "información" al respecto.

Así lo ha venido a señalar el consejero en una atención a medios antes de entrar en la reunión de la sectorial que, según ha indicado, es "muy importante" para la Junta de Andalucía, "dado que es la primera que se produce en los últimos cuatro años", pese a que "es obligación del Ministerio convocarla cada seis meses", según ha puesto de relieve.

Para el consejero, el hecho de que hayan pasado cuatro años sin la convocatoria de esta reunión sectorial "demuestra el desinterés por parte del Ministerio" de Transportes de "atender en primer lugar a las comunidades autónomas" y proporcionarles información "sobre todo en materia de transporte, de infraestructura de carretera y viaria".

El titular andaluz de Fomento ha indicado que esas cuestiones "no estaban contempladas en el orden del día" inicial de esta sectorial, si bien a "petición" de algunas comunidades autónomas se ha logrado que "se introduzcan" en el mismo.

Muñoz-Atanet ha relatado que "en Andalucía lo que se detecta principalmente es un deterioro tremendo y absoluto" en materia de "infraestructura ferroviaria" y también "en los servicios ferroviarios, que están muy abandonados", algo que, según ha continuado, está provocando que "muchísimas personas y viajeros abandonen el ferrocarril".

Además, el consejero ha advertido de que "hay una treintena de actuaciones pendientes de desarrollo en materia de infraestructura ferroviaria en Andalucía", así como que se detecta "un deterioro de la red viaria", y "sin soluciones a corto plazo, porque el reciente plan de actuaciones en conservación que ha propuesto el Ministerio con 1.000 millones de euros" contempla únicamente "20 millones de euros" para esta comunidad, lo que supone "un dos por ciento" del total, pese a que esta región representa "un 17 por ciento de todo el territorio" nacional, según ha subrayado.

De igual modo, el consejero ha denunciado "el abandono de grandes infraestructuras viarias" que, en su opinión, se produce en Andalucía, que afecta a "grandes ejes vertebradores de la movilidad" en torno a los que "están produciéndose enormes situaciones de conflicto y de atasco", y en concreto ha citado como ejemplo el caso de la A-7 en Málaga, "con problemas de congestión en la zona este y oeste".

Muñoz-Atanet también se ha referido a las "retenciones permanentes" que se detectan "en las comunicaciones de Sevilla con Cádiz a través de la AP-4", y a los problemas que afectan a la A-49, "la conexión de Sevilla con Huelva", y a la conexión de Granada con la costa a través de la A-44.

"En definitiva, lo que detectamos en este tipo de situaciones es un abandono por parte del Ministerio", según ha expuesto el consejero, que ha advertido de que, en el caso de que desde dicho departamento del Gobierno central "quisieran dar una solución a este tipo de problemas, precisan por lo menos una década para su puesta de servicio".

Tras remarcar que "actualmente ya existen unos problemas insostenibles en materia de movilidad", el consejero andaluz del ramo ha manifestado que "el Ministerio debe tomar la rienda de estos asuntos", y ha expresado su deseo de que en esta conferencia sectorial "den información al respecto".

"Y, sobre todo, lo más importante, que no tengamos que esperar otros cuatro años para que nos reciba el ministro y para poder trasladarle las reivindicaciones por parte de las comunidades autónomas", ha apostillado el consejero andaluz de Fomento y Movilidad para concluir.