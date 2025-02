Andalucía triunfa en la edición número 38 de los Premios Tiflos de Literatura de la ONCE

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los 38 Premios Tiflos de Literatura convocados por la ONCE ha fallado las obras ganadoras de cada una de las modalidades literarias (poesía, cuento y novela) a las que se podía optar. Los trabajos premiados han sido seleccionados entre las 2.338 obras presentadas a esta edición del certamen. En estos galardones, dos de los tres concedidos en la categoría general han recaído en autores andaluces, y también se ha impuesto Andalucía en una de las modalidades para autores con discapacidad.

Estos premios llevan el nombre del cordobés Francisco Javier Guerrero (poesía), la jiennense Mar Horno (cuento) y la ubriqueña afincada en Marbella Ana Eugenia Venegas (novela de autores con discapacidad). Guerrero continúa con esta obra el itinerario que comenzó con 'Los principios activos', premio Badajoz de Poesía, que revela su formación científica en torno a la medicina de la curación a través de esos principios activos, mientras que en este 'Sanatorio' profundiza más en la enfermedad, ha informado la ONCE en una nota.

Para Francisco Javier Guerrero, que escribe cuentos y poesía de manera alternativas, la poesía no es en sí misma expresión de dolor. "Es expresión de vida --matiza--. Pero en este trabajo sí que expresa no tanto el dolor, como que dialoga con el dolor. Es un texto duro y áspero que no caiga en algo impostado sino que la verdadera voz de este libro es el dialogo con el dolor", sostiene Guerrero.

En la modalidad de cuentos, la ganadora ha resultado la jiennense Mar Horno por su 'Más común de lo que parece', "un libro muy unitario, con gran coherencia interna y con algunos cuentos magníficos. El primero de ellos entusiasmará a los lectores, sólo voy a desvelar que transcurre en un olivar y lo protagoniza un ángel, y eso ya son dos elementos que casan de una manera muy curiosa", ha destacado el jurado.

Por su parte, la marbellí Ana Eugenia Venegas ha vuelto a conseguir un premio Tiflos en esta ocasión de novela en la categoría de autores con discapacidad visual. Natural de Ubrique (Cádiz) aunque residente en Marbella desde hace cerca de 30 años, Venegas ha obtenido el reconocimiento de los Tiflos de Literatura por la obra 'No solo en Madrid', ambientada en la movida madrileña y con toques de novela negra.

En esta ocasión, Venegas ha apostado por una intriga con un poso histórico centrado en el Madrid cultural de los ochenta, un contexto de fondo de la droga y otro espacio no definido de la Sierra. A partir de ahí se desencadena una trama que atrapa al lector de principio a fin. "En la documentación he disfrutado un barbaridad, ha sido volver a los 80, esa efervescencia cultural, me he puesto en el lugar de los personajes, a vivir como si fuese ellos, sentir como ellos", explica la autora que ha querido, dice, dar testimonio de un tiempo y crear intriga para captar la atención de los lectores.

Todos los ganadores de la categoría general recibirán un premio de 17.000 euros en el apartado de novela y de 10.000 euros en cada uno de los apartados de cuento y poesía. Además del premio en metálico, las obras ganadoras serán editadas por la Editorial RBA, Edhasa Castalia y Renacimiento.

Esta edición de los Premios Tiflos es la que ha registrado la más alta participación histórica, con 2.338 trabajos presentados, lo que supone 511 obras más que el año anterior (2.292 han sido en la categoría absoluta y 46 en la reservada a escritores ciegos o con discapacidad visual). De ellas, 898 han competido en el apartado de poesía (881 en la categoría general y 17 en el apartado de discapacidad visual); 583 originales en cuento (568 en general y quince escritores con discapacidad visual); y 857 en la categoría de novela, (843 de escritores videntes y catorce con discapacidad visual).