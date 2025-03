Por Andalucía urge a actuar ante la corrupción a Moreno, que le afea que "se tape la nariz" ante los casos del Gobierno

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha urgido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a actuar ante los casos de "corrupción" de su Gobierno, a lo que Moreno ha replicado afeándole a la formación de izquierdas que "se tape la nariz" ante los casos que salpican al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En su turno de preguntas de control al Gobierno de Moreno, la portavoz Inmaculada Nieto ha acusado al presidente andaluz de "no cumplir" un "estándar ético", para lo que se ha referido a la imputación de la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS); la imputación de dos cargos del PP de Sevilla y a los contratos "fraccionados" del SAS que "han otorgado a empresas sin ningún papel ni sustento legal que lo acredite" y por los que "ahora tienen que ir a dar explicaciones a los juzgados" los interventores.

"Toda la respuesta que usted ha dado es que sus amigos jueces le han dicho que no hay de qué preocuparse. No creo que usted considere muy ético, si me habla con seriedad, que ésa sea la respuesta adecuada del presidente de la Junta de Andalucía, que ha dejado volar millones de dineros que dice que le faltan para fortalecer los servicios públicos a manos de empresas que no acreditan ni su solvencia ni la legalidad que soportan los contratos de los que disfrutan", ha argumentado la dirigente de izquierdas.

"¿Eso también le parece ético, presidente? ¿Le parece a usted que eso es conducirse con decencia y con un criterio de moralidad política del que sentirse orgullosa?", le ha preguntado Inmaculada Nieto, a la que el presidente de la Junta ha acusado de "tener una ética para Madrid y otra para Andalucía". "No se puede venir a aplicar una ética en Andalucía híper exclusiva y exigente, y allí donde tienen responsabilidades directas de Gobierno, como es el Gobierno de Sánchez, es incapaz de decir nada".

"¿Cómo soportan la corrupción con la que conviven con el PSOE de Sánchez?, ¿por qué se tapan la nariz?, ¿por qué es incapaz de ver lo que está pasando y no dice nada?", le ha reprochado Moreno, aludiendo a la imputación del Fiscal General del Estado; el caso Koldo o la Ley del sólo sí es sí; al tiempo que ha insistido en que Por Andalucía no ha sido capaz de "haber puesto una coma" al Gobierno central "al que sostiene".