Andalucía urge a Puente una fecha para restablecer la conexión ferroviaria con Madrid: "Que nos tome en serio"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (c), junto a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (d), y el consejero de Sanidad, Presidencia y Em - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha apremiado este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a dar "cuanto antes una fecha para el restablecimiento de las conexiones ferroviarias entre Andalucía y Madrid" suspendidas tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas, y ha reclamado a dicho representante del Gobierno central que se "tome en serio" a los andaluces.

Son mensajes que la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta ha trasladado durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y al hilo de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados en la que ha abordado el citado accidente ferroviario de Adamuz.

"Creo que es el momento de reclamarle al ministro Puente que nos dé cuanto antes una fecha para el restablecimiento de las conexiones ferroviarias entre Andalucía y Madrid", ha manifestado Carolina España, quien ha agregado que la comunidad autónoma andaluza "no puede estar más tiempo aislada".

La consejera de Economía y Hacienda ha advertido de que el "sector turístico" y la "actividad económica" andaluza "necesitan esa conexión" ferroviaria, y por eso se la reclaman al Gobierno de España, a cuyo ministro de Transportes ha pedido que "se tome en serio a Andalucía, y que tome el mismo interés que con Cataluña".

Además de "certidumbre en cuanto a una fecha para el restablecimiento de las conexiones ferroviarias", la portavoz de la Junta ha pedido al Gobierno "transparencia" y conocer "la verdad" sobre "cuáles han sido las causas del trágico accidente ferroviario", así como "las medidas necesarias para que nunca más vuelva a ocurrir algo parecido", y al respecto ha subrayado que ya desde el Gobierno andaluz han pedido al central "la revisión de todas las líneas de Andalucía".