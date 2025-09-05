Por Andalucía ve "muy grave la deriva" del sistema universitario público andaluz e insiste en "dimisión" de Villamandos

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La diputada autonómica de Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar, Esperanza Gómez, ha considerado este viernes "muy grave la deriva" del sistema universitario público andaluz y ha insistido en reclamar la "dimisión" del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.
En un comunicado, Gómez se ha referido a la "situación de déficit económico" en la que se encuentran las universidades de Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada y Jaén, a lo que se une "el trato desfavorable que han recibido por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), en algunos casos incomprensibles, al ser rechazados sus proyectos en beneficio de universidades privadas, en ocasiones de reciente creación".
Ha indicado que esta semana se ha conocido que, tras el informe desfavorable del proyecto presentado conjuntamente por las universidades de Granada y Jaén referente al Grado de Ingeniería Biomédica, las familias andaluzas tendrán que "desembolsar 40.000 euros para que sus hijas e hijos cursen estos estudios estratégicos, con gran demanda social y una inserción laboral plena", y "todo ello debido a que la impartición de dicho grado ha sido concedida a una universidad privada".
Esperanza Gómez ha explicado que todo esto viene "precedido de un proceso en el que se han gestionado mal los plazos, dejando a los centros sin márgenes de maniobra, y se han emitido informes con análisis en ocasiones poco exhaustivos y sin sustento académico".
Al mismo tiempo, según ha señalado, se ha conocido que la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha mostrado su informe favorable para que la Universidad de Granada vuelva a presentar el proyecto para la concesión del Grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (a impartir entre los campus de Granada y Melilla) y el de Ingeniería Biomédica, el ya mencionado, compartido con la Universidad de Jaén.
Para Gómez, "parece un intento de solucionar la situación creada por las decisiones de Accua, pero el daño ya está hecho, dado que dichos estudios podrán realizarse ya durante el presente curso académico en centros privados, en muchos casos de mucha menos calidad y, sin duda, con menos prestigio al ser de reciente creación".
Para la diputada de Por Andalucía, "el daño que el Gobierno andaluz está haciendo a las universidades públicas andaluzas es irreparable", porque se "están alterando las reglas del juego, facilitando el camino a universidades privadas, en ocasiones de dudosa calidad, mientras se ahoga a los centros públicos".
"Lo que está ocurriendo en el sistema universitario público andaluz va a acarrear un inmenso coste para toda la sociedad andaluza", según ha expresado.