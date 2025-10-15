Por Andalucía ve situar a Sanz al frente de Sanidad "una prueba" de "la dificultad" de Moreno para "convencer a alguien"

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha asegurado este miércoles tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, quien desde hace una semana ejercía esa competencia de forma transitoria, que "nos parece una prueba evidente del calado del problema que hay en el Servicio Andaluz de Salud".

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Nieto ha apuntado que se trata de una elección "contra todo pronóstico", aun cuando la ha considerado también sintomática de "la dificultad que tiene Moreno Bonilla de convencer a alguien que tenga conocimiento de esa política pública y que quiera arriesgar su prestigio gestionándola en un momento tan grave".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha seguido ahondando en la ratificación de Antonio Sanz como consejero de Sanidad para señalar que "ha tenido que tirar de una persona del partido que le defienda capa y espada, que lo proteja y detrás de él poder esconderse de lo que pasa".

Ha advertido Nieto de que "nos preocupa mucho" el hecho de que Sanz se trate de un perfil con "profundo desconocimiento de una política sanitaria", con el agravante de que su aterrizaje se produce en "un momento especialmente delicado y con muy pocos meses por delante para poder acometer las modificaciones profundas que se requerirían", aun cuando ha considerado que alguien procedente de las filas del Partido Popular "no será quien se ponga a cometerla, se llame Antonio Sanz o se hubiera llamado de cualquier otra manera".

"Nos parece un nombramiento muy decepcionante", ha continuado argumentando la portavoz de Por Andalucía, convencida de que la continuidad de Antonio Sanz en Sanidad "confirma que Moreno Bonilla llevará una semana intentando convencer a alguien de que se haga cargo".

"TOMADURA DE PELO" QUE SANZ ASUMA EL DEBATE GENERAL

La dirigente de IU Andalucía ha calificado de "tomadura de pelo" y "falta de respeto" el hecho de que sea Antonio Sanz quien como nuevo consejero de Sanidad asuma la próxima semana la comparecencia de un debate general sobre la materia que venían reclamando los grupos parlamentarios de la izquierda desde hace 2,5 años y que han acordado esta mañana en la Mesa del Parlamento y se ratificará en la Junta de Portavoces.

Ha argumentado Nieto que Sanz, "que acaba de llegar, creo que tiene menos conocimiento que cualquiera de los portavoces y de las portavoces que vamos a hablar con él la semana que viene", para entonces reclamar que "quien debiera comparecer la semana que viene es Moreno Bonilla y a partir de la comparecencia esconderse detrás de Antonio Sanz".

Ha sostenido que esta decisión "no es solo no dar la cara, sino poner en primera línea, en ese debate que llevamos años pidiendo, a una persona que es que se acaba de incorporar literalmente y está ajeno a todas las dinámicas de las que le vamos a pedir explicaciones".

Tras remarcar que "ni es el formato ni es la persona", Nieto ha apelado a que, pese a que el propósito del presidente de la Junta de Andalucía sea hacer de Antonio Sanz "de parapeto", "todo el mundo ha identificado a Moreno Bonilla como el máximo responsable de lo que está sucediendo en esta crisis sanitaria".