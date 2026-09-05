Andalucía vive la noche más tórrida del verano y Sevilla "una de las más calurosas" desde 1951 con mínimas de 30º

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SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) - Andalucía ha vivido la noche más calurosa del verano y del año, según ha informado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Además, ha precisado que ha sido "una de las noches más calurosa desde 1951 en Sevilla", destacando que "la temperatura mínima se ha situado en torno a los 30 grados hasta el amanecer".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha explicado que esta situación se ha dado debido a la presencia de nubosidad y que Osuna (Sevilla) ha sido el municipio que ha registrado la temperatura mínima más elevada esta pasada noche hasta el amanecer, 28,6 grados.

En este sentido, Del Pino ha detallado que Sevilla registra el día con la temperatura mínima más alta (29,3 grados) desde 1951. En concreto, fue el 15 de julio de 2004. Además, ha añadido que "esta pasada noche se encuentra entre las cinco más calurosas desde 1951".

Por último, el delegado ha asegurado que en la jornada del domingo "no habrá nubosidad y que las temperaturas descenderán situándose entre los 24 grados de mínimas y valores superiores a los 40 grados de máximas". No obstante, "Andalucía seguirá viviendo noches tropicales durante la próxima semana", con mínimas superiores a los 20 grados. "El día más fresco será el jueves con una media de 35 grados", ha precisado.