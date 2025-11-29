'Andalucistas' se presenta como nueva oferta política: "Una herramienta soberanista al servicio del pueblo andaluz"

Imagen de este sábado de la presentación de 'Andalucistas' con la intervención del coordinador de Andalucía por Si y portavoz en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas. - 'ANDALUCISTAS'

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hall del auditorio Riberas del Guadaíra del municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha sido este sábado el escenario para la presentación de una nueva oferta política, Andalucistas, cuya voluntad es "convertirse en una herramienta estable y soberanista al servicio del pueblo andaluz".

El portavoz andalucista en Alcalá de Guadaíra y coordinador nacional de Andalucía Por Sí, Christopher Rivas, ha asegurado que la creación de 'Andalucistas' es "una nueva etapa para el andalucismo político: una etapa que no mira hacia atrás, sino hacia adelante, y que se define por lo que Andalucía puede llegar a ser".

Ha defendido la necesidad de un proyecto político andaluz por cuanto ha argumentado que su nacimiento ni es "una moda ni nace de una urgencia electoral" al esgrimir en este sentido que "nace de una convicción profunda: Andalucía necesita una voz propia, fuerte y permanente", según una nota de este proyecto.

El acto ha reunido a representantes institucionales, activistas y militantes de toda la comunidad, consolidando la idea de un movimiento nacido "para quedarse" en el tablero político andaluz. El encuentro lo ha conducido la concejala andalucista de Coria del Río (Sevilla), Silvia García, quien ha destacado "la pluralidad territorial del acto y la insistencia en un mensaje compartido: Andalucía necesita voz propia, proyecto propio y capacidad para decidir sobre su futuro".

Las voces intervinientes han reclamado que el andalucismo del siglo XXI debe ser amplio y mayoritario y que "el futuro del andalucismo no está en hablarle a rincones pequeños del tablero político, sino en hablarle a la mayoría del pueblo andaluz".

Las voces del movimiento han reivindicado como pilares del nuevo proyecto: soberanía política y económica, defensa de lo público, feminismo, ecologismo y lucha contra el extractivismo, participación ciudadana y un municipalismo fuerte. Rivas ha sostenido que "el rumbo está claro: la soberanía política, económica y cultural de Andalucía. No queremos ser una colonia dentro del Estado, queremos liderar nuestro futuro".

El coordinador nacional de Andalucía Por Sí ha apelado al sentimiento colectivo y al momento histórico: "Cuando Andalucía se une, no hay quien la pare. Hoy empieza todo. Es la hora del andalucismo que avanza y que mira al futuro con esperanza".

Previamente ha intervinido voces muy diversas del andalucismo. El histórico dirigente Juan Carlos Benavides, quien fue alcalde de Almuñécar (Granada), ha reivindicado la trayectoria del movimiento a lo largo del último siglo, desde Blas Infante hasta el legado de las organizaciones andalucistas del pasado, destacando que "este proyecto nace sin nostalgia, pero con toda la fuerza de nuestra historia".

La concejala de Coria del Río, María José Cantón, puso el municipalismo en el centro, señalando que "la soberanía comienza en los barrios y en los pueblos, donde Andalucía demuestra cada día su creatividad, su solidaridad y su resistencia".

El acto ha concluido con un llamamiento a la organización y la cooperación entre las distintas sensibilidades andalucistas y con la vista puesta en construir un instrumento político sólido, plural y decidido a situar a Andalucía en el centro de su propio destino.