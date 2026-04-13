Andalucistas - Pueblo Andaluz elige a Antonio Joya para encabezar la candidatura por Granada a las elecciones del 17M

La coalición Andalucistas - Pueblo Andaluz ha designado a Antonio Joya Valero como cabeza de lista por la provincia de Granada para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. - ANDALUCISTAS - PUEBLO ANDALUZ

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Andalucistas - Pueblo Andaluz ha designado a Antonio Joya Valero como cabeza de lista por la provincia de Granada para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, "un perfil con una larga trayectoria empresarial, fuerte implantación en el tejido económico local y una acreditada vinculación con la defensa de la movilidad y los servicios en el medio rural", destacan.

Con 65 años, residente en Almuñécar, Antonio Joya es gerente propietario de Grupo Joya, empresa vinculada a distintos ámbitos de actividad como el sector inmobiliario, el transporte de viajeros y el alquiler de vehículos, y cuenta además con una destacada trayectoria en el asociacionismo empresarial del transporte.

Actualmente es presidente de la Federación Empresarial del Taxi Rural de Andalucía, que agrupa a profesionales de municipios de toda la comunidad (a excepción de las capitales de provincia), así como presidente de la agrupación patronal del taxi de Almuñécar y La Herradura. Además, es militante de Convergencia Andaluza, formación con una larga trayectoria de implantación local y municipalista en la costa granadina.

Desde Andalucistas destacan que su designación responde "a una voluntad clara de incorporar al debate andaluz voces con experiencia real en la economía productiva, en la gestión del territorio y en la defensa de sectores que sostienen la vida cotidiana de muchos municipios".

Christopher Rivas, candidato de la coalición a la presidencia de la Junta de Andalucía, ha señalado que Joya "representa una forma de entender el andalucismo desde la utilidad, desde el trabajo y desde la defensa de quienes sostienen la economía real de Andalucía todos los días".

Desde la coalición andalucista consideran que Granada es una de las provincias andaluzas con mayor diversidad, riqueza territorial y capacidad de desarrollo, pero también "una de las que más claramente sufre desequilibrios internos, desconexiones y falta de una estrategia coherente de vertebración provincial".

La convivencia entre realidades tan distintas como la capital, el área metropolitana, la costa tropical, la Alpujarra, el Altiplano, el Poniente o las comarcas del interior exige, a juicio de la formación, "una política andaluza mucho más atenta a la cohesión territorial, a la movilidad y a la igualdad de oportunidades entre territorios".

En este sentido, la candidatura de Antonio Joya va a poner un énfasis especial en la necesidad de mejorar las comunicaciones, reforzar la conexión entre comarcas y garantizar que el desarrollo económico no se concentre únicamente en determinados polos, dejando atrás a otros espacios de la provincia con enorme valor productivo y humano.

Uno de los ejes centrales de esta candidatura será la defensa de la movilidad como un servicio esencial para el equilibrio territorial, especialmente en el ámbito rural y en aquellos municipios donde el transporte público resulta insuficiente o directamente inexistente.

La trayectoria de Antonio Joya al frente de la Federación Empresarial del Taxi Rural de Andalucía ha estado precisamente vinculada a esa reivindicación: la de garantizar servicios de transporte dignos, sostenibles y adaptados a la realidad de los pueblos andaluces, muchos de los cuales ven cómo la falta de alternativas de movilidad contribuye al aislamiento, la despoblación y la pérdida de actividad económica.

Andalucistas también quiere situar en el centro del debate la defensa del tejido empresarial local, el autoempleo, la actividad de proximidad y los sectores que generan arraigo en el territorio.

"En una provincia como Granada, donde conviven sectores tan estratégicos como el turismo, el comercio, el transporte, la agricultura, la hostelería o los servicios vinculados al territorio, la candidatura de Antonio Joya quiere representar una defensa clara de quienes generan empleo, actividad y vida en los municipios", concluyen.

