Hospital de Puerto Real (Cádiz) acredita con nivel docente su Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas

Responsables de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital de Puerto Real - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Puerto Real ha obtenido la acreditación con nivel docente para su Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (EAS), otorgada por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Este reconocimiento avala la calidad asistencial, organizativa y formativa de la unidad, consolidando su compromiso con la atención integral de pacientes con patologías complejas, como ha indicado la Junta en una nota.

Esta acreditación, obtenida a través del programa SEMI-Excelente, supone además el reconocimiento a una trayectoria "consolidada" en el manejo de las enfermedades autoinmunes sistémicas en el centro, fruto de años de experiencia en la atención de este tipo de pacientes.

A lo largo del tiempo, el servicio ha desarrollado un abordaje clínico especializado y estructurado, que ahora, ha apuntado la Junta, queda respaldado oficialmente mediante este distintivo.

Con este reconocimiento, el centro puertorrealeño se suma al grupo de hospitales a nivel nacional que cuentan con unidades acreditadas en este ámbito, reforzando su posicionamiento dentro de la especialidad y su apuesta por la excelencia clínica y docente.

Las enfermedades autoinmunes sistémicas constituyen un grupo heterogéneo de patologías que pueden afectar a múltiples órganos. Esto exige un abordaje especializado, con un alto nivel de formación y experiencia clínica de los profesionales, siendo imprescindible una valoración integral del paciente. En este contexto, la acreditación reconoce la labor de los internistas en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de patologías con afectación sistémica.

La Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital de Puerto Real está coordinada por Antonio García Egido y cuenta con un equipo de especialistas formado por Sotero Pedro Romero Salado, Miguel Ángel Escobar Llompart, Gema María Ruiz Villena y Ana Rodríguez Borrell. La creación de este equipo especializado permite ofrecer una atención más estructurada, homogénea y centrada en las necesidades de los pacientes con EAS.

El Servicio de Medicina Interna y Cuidados Paliativos del centro, liderado por Antonio Javier Ramos Guerrero, está orientado a la mejora continua y a la progresiva especialización de áreas dentro de la Medicina Interna.

En esta línea, el servicio ya ha obtenido acreditaciones en ámbitos como la ecografía clínica (Pocus) y el riesgo vascular.